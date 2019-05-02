2019-05-02T20:12:05+03:00
Происшествия

«Страшно смотреть!». В Прикамье бушует сильный пожар, в дыму целый город

Из-за сильного ветра за полтора часа сгорели несколько гектаров полей и десять садовых домиков, огонь подбирается к городу Оса [аудио, видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Ольга Семина.Фото: Ольга Семина.
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В Осинском районе горит трава по обеим сторонам трассы Кукуштан-Чайковский. Как рассказывают очевидцы, вся дорога в дыму, загорелись более десяти дачных домиков, находящихся в деревне Сергеево. Густой дым дошел и до Осы.

По обеим сторонам дороги все поля выгорели, - рассказала «Комсомольской правде» жительница Осы Наталья Клейменова. - Мы в четвертом часу ездили на кладбище, все было спокойно, а в половине шестого возвращались - уже все вокруг сгоревшее. Заброшенные дачные домики в Сергеево горят. Там давно никто не живет и не садит, видимо, оттуда пожар и начался. Уже на Осу огонь идет. Там вообще кошмар, страшно смотреть даже!

Возможно, пожар начался в дачных домиках, предполагает очевидец пожара Наталья Клейменова.

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Фото: Ольга Семина.

Фото: Ольга Семина.

- Мы проезжали мимо и видели, как горят поля и дачные домики, - говорит главный редактор газеты «Осинское Прикамье» Ольга Семина. – Все в дыму, видимость на дороге была просто нулевая, метров 30 – не больше. Площадь возгорания достаточно большая. Дым идет в город. Окраины Осы уже задымлены.

"Страшно смотреть!" - рассказывает очевидец пожара Наталья Клейменова

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Фото: Ольга Семина.

Фото: Ольга Семина.

Огонь, раздуваемый сильным ветром, быстро распространяется. А неподалеку от места пожара находятся транспортное предприятие «Осинское УТТ» и асфальтобетонный завод.То есть зона повышенной пожарной опасности.

Возможно, пожар начался в дачных домиках, предполагает очевидец пожара Наталья Клейменова.

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Фото: Ольга Семина.

Фото: Ольга Семина.

- В районе деревни Сергеево загорелась сухая трава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Огонь распространился на площади два-три гектара. На ликвидацию пожара выехали девять пожарных машин. Угрозы для населения нет. Но напоминаем, что сейчас сухая и ветреная погода, необходимо помнить о пожарной безопасности и не разжигать костры.

"Огонь вплотную подбирается к городу," - рассказывает главный редактор газеты «Осинское Прикамье» Ольга Семина

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А В ЭТО ВРЕМЯ

За минувшие сутки в Прикамье произошло 50 пожаров. 2 мая горела трава в поселках Култаево и Кондратово. Огонь подбирается к жилым домам.

Пожар в Култаево. Видео: группа в ВК "Подслушано Култаево".

ИСТОЧНИК KP.RU

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