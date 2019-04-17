«Это праздник с сединой на висках, эта радость со слезами на глазах…» В этом году мы отмечаем 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной Войне, к которой наши бабушки и дедушки шли долгих и страшных четыре года.

В честь праздника 9 Мая «Комсомолка» совместно с Общественным советом ГУ МВД России по Пермскому краю проводит фотоконкурс «Помним Великую Победу».

Мы приглашаем к участию всех желающих, кому небезразлично прошлое нашей страны, всех, кто не забыл о подвиге дорогих ветеранов, подаривших нам возможность жить в свободной стране.

Организаторы конкурса:

Газета «Комсомольская правда» в Перми

Министерство образования и науки Пермского края

Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю

Департамент общественных проектов администрации губернатора Пермского края

ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»

Пермская региональная общественная организация ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

Как принять участие

Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая в трех номинациях:

1.Окно в Победу. Участникам необходимо украсить окно своей квартиры или офиса победной символикой, сфотографировать свою работу и загрузить фото на сайте perm.kp.ru, указав свои контактные данные.

Напоминаем о строгом соблюдении требований безопасности при подготовке работ.

2.Поделка от ребенка. Здесь возможны два варианта. Украсить обычную детскую машинку на военную тематику, либо самостоятельно создать макет игрушечного военного автомобиля. Далее нужно сделать фото своей работы и загрузить на сайт perm.kp.ru. Для участия в этой номинации конкурса мы приглашаем принять участие как отдельных детей, так и целые классы школ и групп детских садов. Все работы будут размещены на специальной выставке в ГИБДД.

3.Авто Победы. Нужно украсить свой автомобиль (транспортное средство категории В или С) победной символикой. Фото украшенной машины нужно загрузить на наш сайт, а награждение автовладельцев пройдет на площадке ГИБДД по адресу: бульвар Гагарина, 80.

Оформление машин должно соответствовать нормам и требованиям Правил дорожного движения. В оформлении должно быть задействовано не менее 30% поверхности транспортного средства.

Если вы присылаете нам фотографии, то автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных и с положением о конкурсе.

Этапы конкурса:

1 этап: с 15 апреля по 10 мая мы принимаем работы на конкурс

2 этап: с 13 по 14 мая подведение итогов

3 этап: с 14 по 15 мая - награждение победителей.

Подведение итогов проводится путем голосования на сайте perm.kp.ru. Победителями в каждой номинации станут участники, набравшие наибольшее число голосов.