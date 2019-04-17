Номинация «Окно в Победу»

Пермяки, давайте все вместе украсим наш город к прекрасному весеннему празднику – 9 Мая, до которого осталось совсем немного времени.

Для участия в номинации конкурса «Окно в Победу» пермякам необходимо украсить окно своей квартиры, офиса своей организации или учреждения (независимо от формы собственности), которое находится на территории Перми или Пермского края.

Украшение окна должно отражать символику Победы в Великой Отечественной войне.

Фото своей работы необходимо загрузить на сайте perm.kp.ru, указав свои контактные данные. Работы принимаются в виде двух фотографий – это общий план вашего окна с улицы и крупный план.

Напоминаем о строгом соблюдении требований безопасности при подготовке работ.