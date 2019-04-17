2019-04-17T13:51:56+03:00
Конкурсы и тесты

Номинация «Авто Победы»

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Фото пресс-службы ГИБДДФото пресс-службы ГИБДД
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Номинация только для участников в возрасте от 18 до 35 лет.

Нужно украсить свой автомобиль (участвуют транспортные средства категории В или С) победной символикой. Оформление машин должно соответствовать нормам и требованиям Правил дорожного движения. В оформлении должно быть задействовано не менее 30 % поверхности транспортного средства.

Фото украшенной работы на фоне узнаваемого места в городе нужно загрузить на наш сайт perm.kp.ru. Награждение автовладельцев пройдет на площадке ГИБДД по адресу: бульвар Гагарина, 80.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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