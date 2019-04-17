Номинация «Авто Победы»

Номинация только для участников в возрасте от 18 до 35 лет.

Нужно украсить свой автомобиль (участвуют транспортные средства категории В или С) победной символикой. Оформление машин должно соответствовать нормам и требованиям Правил дорожного движения. В оформлении должно быть задействовано не менее 30 % поверхности транспортного средства.

Фото украшенной работы на фоне узнаваемого места в городе нужно загрузить на наш сайт perm.kp.ru. Награждение автовладельцев пройдет на площадке ГИБДД по адресу: бульвар Гагарина, 80.