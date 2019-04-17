Номинация «Поделка от ребенка»

Здесь возможны два варианта. Украсить обычную детскую машинку на военную тематику, либо самостоятельно создать макет игрушечного военного автомобиля.

Машинки должны быть украшены с использованием рисунков на поверхности, достройки дополнительных конструкций или применения других технологий и материалов, необходимых для реализации замысла автора. Количество работ по номинации не ограничено.

Далее нужно сделать фото своей работы и загрузить на сайт perm.kp.ru. Для участия в этой номинации конкурса мы приглашаем как отдельных детей, так и целые классы школ и групп детских садов.

Оригиналы работ нужно привезти по адресу: бульвар Гагарина, 80, кабинет 212. По окончании конкурса все работы будут размещены на специальной выставке в ГИБДД.