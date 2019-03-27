«Алешка, а девка-то не твоя, соседская». Перепутанные в роддоме 29-летние пермячки и их родственники требуют 30 миллионов компенсации

- Получается, я всю жизнь прожила с не родными мамой и папой, - плачет 29-летняя Екатерина Пермякова. – А со своими настоящими родителями даже познакомиться не успела – они уже умерли.

Эта история – готовый сюжет для второй части сериала «Их перепутали в роддоме». Все случилось в морозном декабре 1989 года в Сиве, это «конец географии» Пермского края.

В тот день в деревенском роддоме случилось почти небывалое: со схватками привезли сразу двух мамочек – Валентину Найденко и Раису Гачегову. У обеих родились девочки. Порядки в те времена были суровые: детей приносили только на кормление, распеленывать и пересчитывать пальчики, как любят делать все мамы, не разрешали.

На ток-шоу сделали тест ДНК, он развеял все сомнения: Валентина Павловна оказалась биологической мамой Светы, а не Кати.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто из акушерок не доглядел, кого из двух малышек сунул не в ту колыбельку или отдал не той маме, сейчас уже не разобраться. Роддом до сих пор работает, но из прежних медиков никого не осталось.

«МЫ СПЛЕТНИ НЕ СЛУШАЛИ»

- У нас с мужем пятеро детей, Катюша – самая младшенькая, - рассказывает Валентина Найденко. – Она была совсем не похожа на нас, росла пухленькой, но я ничего не подозревала. А вот люди посмеивались и мужу прямо в глаза говорили: «Алешка, а девка-то не твоя, соседская пади!» Но мы сплетни не слушали, всегда считали Катю своей родной дочкой.

Алексей Тимофеевич умер, так и не узнав, что Катя ему действительно не родная. А Света, настоящая дочь Найденко, выросла буквально на соседней улице. У ее родителей, Раисы и Валентина, которые работали в колхозе, было трое детей. И Светочка, как и Катя, - самая младшенькая, самая любимая.

- В 9 классе мы со Светой стали учиться в одном классе, подружились и даже сидели за одной партой, - рассказывает Екатерина. – И все чаще слышали людские разговоры, что я похожа на ее сестру, а она – на мою.

- Нам очень нравилось и казалось смешным, что наш день рождения в один день, - говорит Светлана. - Я часто бывала у Кати дома, даже оставалась ночевать. И через какое-то время подружилась и с ее старшей сестрой, Любой. Кто бы тогда знал, что Люба моя родная сестра.

Екатерина Пермякова о том как узнала, что она не родная дочь 00:00 00:00

- Как-то Света была у нас в гостях, - вспоминает Валентина Павловна. - Заходит мой сын и говорит: «Мам, я сегодня ничего не пил, но я зашел к девчонкам в комнату и понять не могу, кто моя сестра - Катя, Света или Люба».

Екатерина Пермякова не может смириться с тем, что так и не узнала своих настоящих родителейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«У НАС У ВСЕХ ОСТАЛАСЬ ОДНА МАМА»

Когда девочки разъехались учиться, разговоры затихли. Но несколько лет назад в родительский дом вернулась старшая сестра Светы, Алевтина. И местные только ахнули: как же похожа она на дочь Найденко Катю.

- Когда я увидела по телевизору передачу про детей, которых также подменили в роддоме, решила узнать правду: Катя моя дочь или не моя, - рассказывает Валентина Павловна. – Все эти разговоры просто измотали меня, я уже и сама начала что-то подозревать, сопоставлять факты. Как-то разбирала документы и нашла бирочки из роддома. И удивилась: у всех детей бирочки с дырочкой, чтобы завязать на ручку, а у Кати - просто кусочек клеенки. Как же они крепили ей эту бирочку?

На ток-шоу сделали тест ДНК, он развеял все сомнения: Валентина Павловна оказалась биологической мамой Светы, а не Кати.

Валентина Найденко догадывалась, что дочка может быть ей не родной 00:00 00:00

- Когда правда открылась, я первым делом сходила на могилку Светиных родителей, сказала «спасибо», что вырастили мою дочь, - говорит Валентина Павловна и тут же уточняет: - Катя тоже моя дочь, была и останется ей навсегда. Просто теперь у меня шесть детей и тринадцать внуков.

Света изредка навещает свою настоящую маму, но чаще они общаются по телефону:

Светлана рассказывает о том как жила, и о том как узнала про то, что она не родная. 00:00 00:00

- Я до сих пор не могу поверить, всю жизнь я и Катя прожили в чужих семьях, не знали своих родных родителей. Все мы сейчас очень тяжело переживаем эту ситуацию. Получается, мои родители ушли из жизни и тоже не узнали, что у них есть кровная дочь Катя. У нас у всех осталась одна мама – Валентина Павловна.

Света изредка навещает свою настоящую маму, но чаще они общаются по телефону.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ТЕСТУ ДНК ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ»

Валентина Найденко, Катя, ее брат Николай, Света, ее сестра Алевтина и брат Владимир обратились в суд с иском к минфину РФ и родильному дому Сивинской больницы. Они требуют выплатить им компенсацию морального вреда – по 5 миллионов рублей каждый. То есть общая сумма иска составляет 30 миллионов рублей.

- Когда родилась Света, мне было 14 лет, - рассказывала на суде старшая сестра Светы Алевтина Грега. – Я помню, мы с братом и папой поехали в роддом. Мама показала нам девочку в окошко. Папа тогда пошутил: мол, почему старшие дети родились светленькими и лысыми, а у третьего ребенка волосы длинные и темные. На этом все домыслы в нашей семье прекратились. Пока я не уехала учиться, помогала маме нянчить Свету. Все время носила ее на ручках, а хотя должна была носить на ручках Катю.

Обе семьи обвиняют в том, что случилось 29 лет назад, медиков роддома.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обе семьи обвиняют в том, что случилось 29 лет назад, медиков роддома.

- Это настоящая халатность, - возмущена Аля. – Обе наши семьи живут уже почти в год в сильном стрессе. Мы не можем смириться с этой правдой. Света наша, но и с Катей теперь тоже хочется сродниться, подружиться.

- Не осталось никаких доказательств, что дети родились именно в нашем роддоме, и именно здесь произошла подмена детей, - сказал на суде представитель Сивинской больницы и заявил, что не признает исковые требования в полном объеме. – Тем более, как можно доверять результатам ДНК, если тест проводили в рамках телешоу? Биологический материал был собран без соблюдения юридических формальностей.

По закону истории родов хранятся в архивах 25 лет, после чего их уничтожили.

Суд отложили на месяц. Перепутанных пермячек и членов их семей попросили пройти тест ДНК еще раз – в экспертной лаборатории.

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