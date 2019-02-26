Отец девочек, которых полгода не пускают в гимназию, написал заявление в Генпрокуратуру

История с девочками, которых не пускают на занятия из-за отсутствия пробы Манту, вышла на новый виток. Алексей, отец школьниц, написал заявление в Генпрокуратуру.

Напомним, двух сестер - девятиклассницу Мирославу и третьеклассницу Соню - уже полгода не пускают в гимназию №3, потому что родители девочек отказались делать им реакцию Манту. Вместо этой пробы, во время которой в организм детей вводят туберкулин, они отправили дочерей на тест T-spot. Тест показал – школьницы здоровы.

Но, как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в таких случаях одного теста недостаточно, требуется еще справка от фтизиатра.

- Болезнь развивается постепенно и незаметно для человека, - объяснил главный внештатный детский фтизиатр Пермского края Александр Шурыгин. – Поэтому даже если на первый взгляд ребенок выглядит здоровым, без справки от фтизиатра его никто не допустит в школу. Тем более у подростков туберкулез развивается быстрее и агрессивнее. Это связано и с гормональной перестройкой организма, и со стрессами, которые переживают дети, в том числе в школе, и другими причинами.

- Мы написали комплексный письменный отказ от противотуберкулезной помощи в целом, в которую входит профилактика и раннее выявление заболевания туберкулеза, а также посещение врача-фтизиатра, - рассказала Светлана, мама девочек. – Сейчас мы ждем от главного врача больницы ответа на наше обращение, чтобы нам выдали справку без нашего участия – просто по результатам анализов.

Также семья отправила заявление в Генпрокуратуру. Родители девочек требуют возбудить дело об административном правонарушении и привлечь директора гимназии к ответственности за нарушение права школьниц на образование.

- Право одного заканчивается ровно там, где начинается право другого, в том числе на предоставление безопасных условий для обучения, - говорит директор гимназии №3 Татьяна Новикова. - Я уважаю право семьи на отказ от пробы Манту. У нас есть несколько родителей, которые приняли решение на альтернативные способы проверки. Но при этом они предоставили документ от фтизиатра, что дети не имеют заболевания. Это вопрос ответственности школы за всех других детей.

По словам директора, так как случаи отказа родителей от проб Манту участились, проблему надо решать уже на законодательном уровне.

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