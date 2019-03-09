«Хруст костей по всей Перми». Пермяки жалуются на гололед, а власти молчат

8 марта для пермяков самым главным было добраться до дома живыми. Страшнейший гололед превратил поход домой в испытание.

- Добрались сегодня домой из театра здоровыми, лишь потому, что держались друг за друга и за заборы, - пишет Валерий Аникин. - Лед повсюду. Тротуары. Остановки. Лестницы. Скользко. Еле дошлепали. Решили - завтра из дому ни ногой. Ибо последствия могут быть самыми печальными. Как, например, на фото друзей.

Путь из дома за цветами был нелегкимФото: Константин КЯКИНЕН

Ему вторит Олег Хвацкий

- Хруст костей в Перми! На пермских улицах опасно! Без крайней необходимости туда идти не стоит! Катушка! Гололёд внезапно стал бедствием для всей Перми. Куда смотрят коммунальщики и власти города - вопрос открытый.

Павел Алин считает, что власти скрывают масштабы бедствия.

- Пермь покрылась льдом, - пишет журналист. - Такого ужаса я не помню. Все улицы - в центре, на окраинах, покрыты толстым скользким слоем льда. Ходить невозможно. И так мучиться ещё два дня, пока праздники не окончатся. Вернутся городские хозяева с тёплых островов или куда там они летают, и посыплют песочком тротуары. Кстати, правда, нет, что запрещено давать статистику по травмам - тем, что пострадал на скользком льду Перми.

Поскользнулся, упал, очнулся -гипс. Фото: Лариса Каменских

Мы обратились в администрацию города и пресс-службу правительства. Нам обещали дать комментарии.- От подъезда шел 50 метров ровно 42 минуты, с костылем, - говорит Леонид. - . Вчера и сегодня вышел из подъезда, посмотрел, и опять домой вернулся...Леонид Афиногентов пишет, что передвигаться по Перми невозможно.

Тем временем, Пермская городская станции скорой помощи опубликовала статистику несчастных случаев, которые произошли 6 марта из-за гололеда. По их данным, в среду травмы получили 7 человек.

- Три человека доставлены в травмпункты, трое - госпитализировано, один человек от госпитализации отказался, - сообщили на городской станции. - У пострадавших ушибы, переломы рук, сотрясение мозга. Два человека получили черепно-мозговые травмы. И это только наша статистика, сколько пациентов обратились в лечебные учреждения самостоятельно, мы не знаем.

Мы тоже решили проверить на себе последствия гололеда. Резкие перепады температуры, а также стоптанный и потом отполированный до блеска снег сделали свое дело: асфальт покрыла корка льда. Чуть зазевался - поскользнулся – упал, очнулся – гипс.

Никто не застрахован от подобных неприятностей. Однако, великая вещь - профилактика! Как защититься от случайных переломов, вывихов, ушибов, синяков и растяжений нам рассказали цирковые артисты– отважные люди, не понаслышке знакомые с травмами разной степени тяжести.

Акробаты и гимнасты хорошо знают, что многие травмы во время выступлений и репетиций происходят по самым заурядным причинам - недоразмялся!. Нужно перед работой хорошо размять мышцы, чтобы случайно что-то не растянуть, не потянуть. И думать во время работы о том, что ты делаешь – то есть о трюках!» - делится опытом артистка цирка Наталья Руколь. Обычные прохожие, путешествующие по городу в гололед, напоминают канатоходцев – им также важно быть внимательными и смотреть под ноги, а не ворон считать.

Польза от утренней гимнастики зимой оказывается не такой уж абстрактной, как может показаться: «Поднять раз 10-15 ножки можно, не вставая с постели , потом несколько раз отжаться от стола и попрыгать на месте» - советует воздушная гимнастка Виктория Антипова. «Элементарные наклоны, приседания, отжимания и подтягивания можно делать всегда, везде и всем, это никому не будет вредно. Даже самыми простыми упражнениями вы сможете защитить себя, свой позвоночник, мышцы и связки» - утверждает акробат, мастер спорта и заслуженный артист РФ Юрий Слипченко.

Хорошо размявшись перед выходом на работу, вы с меньшей вероятностью получите травму, даже если подвернете ногу или упадете. Разогретые, «проснувшиеся» мышцы лучше подготовлены к защите в случае неожиданной

Самое главное, что голеностопные мышцы и связки зимой страдают очень часто – не только из-за случайных травм в гололед, но так же «благодаря» зимним развлечениям – лыжам и конькам. Но если позаботиться об укреплении этих мышц, то можно избежать многих падений, вывихов и их болезненных последствий.

Совет №1 – В автобусе или в метро, когда едете стоя, не надо постоянно держаться за поручни. Старайтесь удерживать равновесие за счет голеностопных мышц.

Совет №2 – Когда стоите в очереди, едете в метро или автобусе, просто минутка свободная выдалась – выполните элементарное упражнение: встаньте на носочки – и снова вернитесь в положение «на полную стопу», на носки– на полную стопу, на носки – на стопу. И так раз 10 по 10 раз в день. Эти несложные «экзерсисы» очень быстро становится хорошей привычкой, укрепляющей голеностоп.

Совет №3 - Еще одно очень хорошее упражнение для голеностопных мышц, не требующее ни тренажеров, ни специального реквизита – прыжки по ступенькам. Ноги ставите вместе и прыгаете сначала вверх по ступенечкам – одна-вторая-третья, потом спиною – вниз. Только обязательно держитесь за перила!».