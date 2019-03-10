«Если не уберут с тротуаров Перми лед, то 11 марта пойдем на работу по проезжей части»

9 марта мы писали о том, что Пермь, в прямом смысле, покрылась льдом. Это касается и центра, и спальных районов. Идешь по одной стороны улицы – там лед. Падаешь, тихонько переходишь на другую сторону, чтобы не сломать себе чего-нибудь, но в итоге бредешь по сугробам. Травмпункты переполнены. В администрации города сообщили, что в течение двух дней «подрядчики должны устранить недостатки». А эти два дня, видимо, лучше не выходить из дома. На наши статьи о гололеде было много откликов, публикуем некоторые из них:

- Мы тоже всей семьей все праздники сидим дома. Муж хотел мне к празднику торт купить, да я отговорила. У нас дорога до супермаркета под горку и сплошной лед. Хорошо, какие-то запасы продуктов есть. Остается только по телефону с подругами ругать службы города.

- Если к 11 марта не уберут лед, на работу пойдем по проезжей части, там чистый асфальт. У нас другой дороги нет. Опять неожиданно в марте зима заканчивается? Не умеете работать - уходите.

- 2 дня люди ноги ломали, а на третий начали посыпать дороги песком... Оперативность... И что, везде посыпали? Частями... Это просто смешно...

- Сегодня, пока шла до дома, 4 раза чуть не упала

- А чиновники, наверно, только на машинах и ездят. Они пешком не ходят.

- Я 2 раза уже упал. Ушиб и вывих лодыжки.

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