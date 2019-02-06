Подростку, устроившему резню в 127-й школе в Перми, не удалось обжаловать приговор

Сегодня, 6 февраля, в краевом суде рассматривали апелляционную жалобу 17-летнего Леонида Б. - одного из двух подростков, устроивших кровавую резню в пермской школе №127. Напомним: в январе прошлого года выпускник этой школы Леонид Б. и старшеклассник Алексей Б. (имена изменены) ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 Б, и стали наносить раны ножом школьникам и учительнице, которая пыталась защитить детей.

В декабре прошлого года в Мотовилихинском районном суде Леонида Б. приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы. Судья Константин Истомин постановил, что отбывать наказание он должен сначала в воспитательной колонии под наблюдением психиатра, а по достижении совершеннолетия - во взрослой. Также он удовлетворил в полном объеме иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей. До 18-летия Леонида деньги потерпевшим должны выплачивать его родители.

После оглашения приговора адвокат осужденного подростка Степан Овчинников заявил, что они воспользуются правом подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию и будут обжаловать решение районного суда. Он отметил, что его подзащитному назначили слишком суровое наказание, приговорив к 9 годам 8 месяцам лишения свободы. Напомним: гособвинение просило для 17-летнего подростка 9 лет 10 месяцев заключения - при максимально возможном наказании в 10 лет.

- Мой подзащитный не признает себя виновным по одной из вменяемых ему статей, в частности, в разбойном нападении на охранника школы - случай, о котором идет речь, произошел еще два года назад, и к данному делу отношения не имеет, - заявил адвокат. - Он полностью признал свою вину в поджоге школы. По поводу статьи о покушении на убийство мы не согласны с квалификацией содеянного, в частности, с установлением тяжести и вреда здоровью потерпевшим.

В последнем слове на суде Леонид Б. извинился перед родителями учеников 127-й школы и учительницей Наталией Шагулиной.

- Я сожалею о случившемся, - сказал он.

Алексей Б. также скоро окажется на скамье подсудимых.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второго из двух подростков, Алексея Б., привозили в Мотовилихинский суд под конвоем как свидетеля. Он содержался в психиатрическом заведении в Перми: ранее московские психиатры из национального НИИ имени Сербского не смогли дать однозначное заключение о его вменяемости и направили подростка на принудительное лечение. Но представители краевой прокуратуры сообщали, что он также скоро предстанет перед судом – повторная экспертиза, которую провели московские эксперты, все-таки признала его вменяемым. Его также будут судить по статье о покушении на убийство 29 человек.

11 января в краевом суде рассмотрели вопрос о продлении ареста для Алексея Б. Судья Андрей Кузнецов оставил меру пресечения без изменений и продлил арест до 14 марта. Но в Мотовилихинском суде, где должны судить Алексея, сообщили, что его уголовное дело в суд пока не поступило.

Рассмотрение апелляционной жалобы осужденного подростка Леонида Б. в краевом суде, как ранее и судебный процесс в Мотовилихинском районном суде, проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили лишь на оглашение приговора.

- Оставить решение Мотовилихинского суда без изменений, - таково было решение краевой апелляционной инстанции.

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