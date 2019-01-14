2019-01-14T16:36:03+03:00
Общество

В Перми «девочка с розовыми волосами» перевелась на домашнее обучение

В пермской гимназии №4, где училась Зина, говорят, что это сделано по просьбе родителей
Андрей МАТЛИН
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У "девочки с розовыми волосами" теперь и веки розовые. Фото: страница в Instagram героини публикации.У "девочки с розовыми волосами" теперь и веки розовые. Фото: страница в Instagram героини публикации.
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Напомним: в начале сентября прошлого года 10-классницу Зину Агишеву директор гимназии №4 отстранила от занятий из-за розового цвета волос, сославшись на внутренний устав школы.

Ее мама, депутат Пермской городской думы Надежда Агишева, написала об этом случае в соцсетях. Посетители ее страницы в «Фейсбуке» устроили флешмоб - присылали фото с розовыми волосами и бородами.

- Мне предложили либо привести девочку в понедельник с «нормальными волосами», либо переводить ее на индивидуальный план обучения! - рассказала тогда Надежда Агишева в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

Разгорелся скандал. Районная прокуратура провела проверку и признала действия руководителя школы незаконными. А также опротестовала «школьный устав» - так называемый локальный нормативный акт, предложив изменить его. По иску прокуратуры, суд Дзержинского района оштрафовал директора гимназии и учебное заведение. А департамент образования Перми разослал по школам методичку, в которой запретил удалять учащихся с занятий из-за их внешнего вида.

И вот теперь стало известно, что Зину Агишеву все-таки перевели на индивидуальное образование.

- Это сделано по просьбе родителей, - сообщила заместитель директора по учебной работе гимназии №4 Лариса Гиляшева. – С ними заключен договор, Зинаида остается учащейся нашей гимназии, но будет заниматься по индивидуальному плану. Согласно этому договору, она должна дважды в год проходить аттестацию. Ближайшая аттестация десятиклассницы намечена на июнь.

На странице Зины Агишевой в Инстаграм в январе вместе адреса «Perm» появилась другая локация – «Baden-Württemberg, Germany».

«Пока я здесь погружаюсь в учебу А2», - написала она.

«А2» - это начальный уровень знания немецкого языка для изучающих его иностранцев.

- Да, Зина учит немецкий в специализированном образовательном центре, где изучают только язык, - сообщила Надежда Агишева. – В зависимости от ее успехов будем принимать решение о дальнейшем образовании. При этом она параллельно изучает и программу российской школы. Это решение не связано с конфликтом по поводу внешнего вида. А вызвано желанием дочери попробовать самостоятельно изучить еще один язык, кроме английского. Сейчас пока сложно прогнозировать, на каком языке она продолжит свое образование, и где она будет учиться.

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