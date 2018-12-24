Шахтер из Пермского края: «Ищу новую работу, потому что хочу остаться живым»

Пермский край скорбит по девятерым строителям, погибшим при пожаре в шахте Соликамска. Больше суток спасатели пытались спуститься вниз, чтобы поднять тела, но температура в шахте не позволяла сделать это. Вечером 23 декабря тела подняли, а 24 декабря погибших уже опознали родственники. Семье каждого из строителей выплатят по 6 миллионов рублей: три от «Уралкалия», два - от подрядчика, еще один - от края. Но, конечно, деньги не смогут перекрыть боль от потери близкого человека. У многих погибших строителей остались маленькие дети.

Один из горняков-проходчиков, который вахтами работает в одной из шахт Соликамска, на анонимной основе рассказал нам о своей нелегкой работе.

- Зарплата у меня нормальная - чуть больше 100 тысяч рублей в месяц, - говорит собеседник. - Смены по 8 часов в день. Но я ищу себе новое место работы, потому что хочу остаться живым. У нас никакая техника безопасности. И месяца не проходит без того, чтобы на работе не произошел несчастный случай. Например, несколько недель назад в шахте оторвался канат, к которому было прикреплено приспособление для стяжки (вес около 150 кг). С помощью этого каната горняки проводят работы по монтажу. Так вот, этот плохо закрепленный канат оторвался и упал на одного из шахтеров, который получил травмы рук и ног. И такое происходит постоянно. Еще не так давно порода упала на голову рабочего, после этого его увезли в больницу.

По словам собеседника, чаще всего несчастные случаи происходят из-за несоблюдения техники безопасности. В начале вахты все сотрудники получают план, по которому работает. Если ты его не выполняешь в срок, то зарплата будет существенно ниже.

- Все стараются работать быстрее, поэтому в процессе работы допускают массу мелких нарушений, - говорит собеседник. - Неправильно крепят оборудование, например. Но у каждого сотрудника всегда есть с собой фонарь, аптечка и самоспасатель (средство защиты органов дыхания и зрения). В этом плане строго - без самоспасателя не пустят на работу. Правда, во время работ горняки его снимают и кладут в пределах пары метров от себя. И я ни разу не видел, чтобы кто-то курил в шахте или в стволе. Хочешь курить - пожалуйста, на это есть обеденный перерыв.

- А могут ли в шахте или стволе проводиться работы, связанные с огнем? - спросили мы.

- Да, тогда бригаде выписывается «наряд на огневые», - говорит рабочий. - Это значит, что можно проводить, например, сварочные работы. Но в таких случаях у бригады всегда должен быть с собой огнетушитель.

Еще один шахтер рассказал, что при нем никто и никогда не курил на работе.

- Если вдруг в шахту попадет газ, сами понимаете, что будет при взаимодействии с огнем - взрыв, - говорит собеседник. - Ни разу не встречал людей, которые закурили бы в шахте. Это самоубийство. А те, кто пишет, что рабочие курят и не берут с собой самоспасатели, явно не понимают, что такое шахта.

Однако другой шахтер рассказал нам, что некоторые рабочие могут оставлять самоспасатели на приличном от себя расстоянии.

- По нормативу мы можем оставить самоспасатель максимум в трех метрах от себя, - рассказал шахтер. - Но некоторые мои коллеги могут оставить самоспасатель и в 20 метрах, если им надо куда-то вглубь шахты идти. Нарушения бывают и со стороны начальства. Могут послать на работу туда, где еще не убрали кровлю. А она легко может осыпаться и убить человека.