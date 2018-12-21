В Перми второкласснику поставили 4 двойки по ритмике за то, что он ходит в голубой рубашке

Не успели в Перми улечься страсти вокруг истории «девочки с розовыми волосами» - скандал разгорелся после того, как из школы удалили дочь пермского депутата Надежды Агишевой из-за цвета волос - как разгорается новый конфликт.

- Неужели история «девочки с розовыми волосами» продолжается? - написала на своей странице в соцсети мама ученика 2 класса пермской школы №114 Анастасия Сечина. - Случилось так, что мой сын схлопотал три двойки по ритмике. Указанная причина: "Не готов". Истинная причина: пришёл не в белой, а в голубой рубашке. Мне несложно обеспечить сына белой рубашкой по четвергам. Хотя я терпеть не могу белые рубашки - непрактично. Но вопрос, как вы понимаете, не в этом. Вопрос принципиальный. Я не люблю бессмысленных и необоснованных требований.

Сейчас в дневнике Макса на одну двойку по ритимике больше. Фото: соцсети.

Как рассказала Анастасия, она пошла разбираться в школу. Поговорила с классной руководительницей. Потом с учительницей ритмики пробовал побеседовать ее муж.

- Аргументы были такие: "Девочкам и мне приятно, когда мальчик в белом, таковы мои требования, у нас в школе особая аура». Понимания достичь не удалось, - говорит она.

Не сложился и разговор с руководством школы.

- Жалобу приняли, - рассказала мама ученика. - Но входящий номер проставить отказались. Пригрозили комиссией по делам несовершеннолетних. Я позвонила директору. Та сразу пошла в наступление, мол, мой сын Макс приходил в школу грязный и неопрятный. Он ведь мальчишка, возможно, было. Я попросила не промывать мне мозги насчёт опрятности сына, а ответить по существу жалобы. Директор сообщила, что она мне ответит в установленные законом сроки, а мозги мне теперь будут промывать "другие органы". И вот – новый четверг. И новая двойка по ритмике.

Буквально недавно в департаменте образования Перми приняли и разослали в пермские школы рекомендацию – не включать в школьные уставы требования по внешнему виду и форме одежды учеников. И не ограничивать учащихся в выборе одежды. Это случилось после того, как по предложению прокуратуры суд оштрафовал пермскую гимназию №4 и ее директора за то, что в этом учебном заведении удалили с занятий ту самую девочку с розовыми волосами – Лизу Агишеву, дочку пермского депутата.

Сейчас мама «мальчика в голубой рубашке» написала обращение в городской департамент образования.

В этом ведомстве подтвердили факт обращения и пообещали разобраться в ситуации.

- В департаменте образования убеждены, что цвет рубашки не должен становиться причиной для каких-либо санкций в отношении ребенка, - заявили там. - В случае возникновения подобных ситуациях предлагаем родителям обращаться в конфликтные комиссии образовательных учреждений или непосредственно в департамент образования. Личный прием ведется еженедельно по вторникам с 16.00 до 20.00, записаться можно по номеру телефона 212-70-50, обратиться также можно через активное окно на едином портале пермского образования permedu.ru.

- Нам тоже хотелось бы разобраться в ситуации, - ответила нам в 114-й школе зам.директора Татьяна Михалева. – Но комментировать мы пока ничего не станем.

- Будем ждать реакции образовательного департамента, - говорит мама ученика. – А после решать, что делать дальше. До следующего четверга время еще есть.

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