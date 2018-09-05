Пострадавшие «Хромой лошади» не довольны решением суда выпустить хозяина клуба раньше срока

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-05T12:00:42+03:00

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- Даже если мы против досрочного освобождения Зака, кто нас послушает? Кто его арестует и посадит обратно в тюрьму? - говорят родственники погибших в «Хромой лошади». - Все бессмысленно, наших детей уже не вернуть.

На этой неделе из колонии вышел последний фигурант дела о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Хозяин заведения Анатолий Зак провел за решеткой почти девять лет.

Должен был выйти в конце осени 2019

Страшная трагедия, напомним, случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Популярное в Перми заведение отмечало свое восьмилетие, на вечеринку собралось около 350 гостей. В полночь запустили фейерверк. Горящая частица попала в потолок, а там - слоеный пирог из пластика, декора и пыли. Вспыхнул огонь, пожар распространился по залу за считанные минуты.

Тогда погибли 156 человек, десятки получили страшные ожоги и травмы, многие остались инвалидами.

На скамье подсудимых оказались девять человек - менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. Анатолий Зак как совладелец клуба получил самый большой срок – почти десять лет. Его осудили по статье «Оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Бизнесмен, отсидев больше 2/3 срока, несколько раз пытался выйти из колонии условно-досрочно. К тому моменту он, к слову, выплатил компенсации всем потерпевшим - это около 150 миллионов рублей. Но все его ходатайства об УДО оставались без удовлетворения.

За время своего заключения Анатолий Зак сменил пять колоний - был в Соликамске, Башкирии, Карелии.

Последние полутора лет Анатолий Зак находился в городе Копейске Челябинской области. Его срок заключения должен был закончиться в конце осени 2019 года.

Зак серьезно болен

Однако еще месяц назад осужденный обратился в суд города Копейска с ходатайством о снижении наказания в связи с применением нового закона.

Дело в том, что в соответствии с изменениями в Уголовный кодекс РФ один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. А Зак провел в следственном изоляторе все время, пока шло следствие, а затем – суд. В общей сложности больше трех лет – с 2009-го по 2013 годы.

- Суд состоялся 22 августа, но Анатолий Зак в нем не участвовал, его интересы представлял адвокат, - рассказал «Комсомолке» помощник прокурора города Копейска Диар Успанов. – В своем ходатайстве осужденный сообщил, что его состояние здоровье крайне тяжелое, он нуждается в медицинской помощи.

Диагноз бизнесмена не разглашается – врачебная тайна, но известно, что у него действительно серьезные проблемы с сердцем и органами пищеварения.

Представители исправительной колонии, где содержался Анатолий Зак, сообщили, что никаких серьезных дисциплинарных нарушений за ним не зафиксировано. Большую часть времени осужденный провел в тюремной больнице.

В итоге судья удовлетворил ходатайство, и на этой неделе Анатолий Зак вышел на свободу на год раньше срока.

Ирина Пекарская - до и после трагедииФото: Вероника РАНГУЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ирина от Зака ничего не получила, все забрал ее бывший муж»

У Бориса Гуляева в ночном клубе «Хромая лошадь» погиб сын Андрей.

- Он наш единственный и любимый сын! Наша надежда, наша опора и защита. – еле сдерживая слезы, говорил нам пожилой мужчина.

В память об Андрее Борис Федорович, как бы тяжело ему не было, редко пропускал судебные заседания. Надеялся, что виновных в гибели его ребенка, накажут по всей строгости.

О том, что из колонии вышел последний фигурант этой трагедии, Борис Федорович узнал только от нас:

- Если его отпустили по закону, я могу только развести руками: такие у нас в стране законы, – говорит мужчина. – А если судить по совести, досрочное освобождение - это несправедливо. Хотя никакой особой ненависти к Заку я не испытываю. Пусть наслаждается жизнью и больше не совершает поступков, которые могут привести к таким жертвам. К большому сожалению, я вижу, что трагедия «Хромой лошади» ничему не научила наших людей. Контроля и порядка как не было, так и нет.

Еще одна жертва «Хромой лошади» - Ирина Пекарская, она надышалась угарным газом. Ее мозг получил сильнейшее отравление, и девушка на всю жизнь осталась инвалидом. Ее предал муж, и год назад прикованную к постели пострадавшую перевезли в больницу Березников – здесь живет ее мама, брат и двое детей.

- Дела у Ирины без изменений, - говорит мама Ирины пекарской Галина Васильевна. – Ей пытаются делать массаж, но мышцы рук и ног почти полностью атрофированы и не двигаются. Из-за спастики дочь испытывает сильные боли, иногда она так кричит, что у меня сердце разрывается. Но она узнает брата, пытается говорить со мной по телефону – мычит в трубку.

Галина Васильевна говорит, что ее дочь не получила компенсацию от Зака. Скорее всего, эти деньги забрал себе бывший муж Ирины Сергей Колпаков:

- Мне не будет легче, если Зак останется в тюрьме еще на год. Жизнь дочери сломана, она никогда не станет прежней. Если Зак вышел из тюрьмы, пусть разберется с Колпаковым, куда тот дел деньги Ирины. Пусть заставит отдать деньги нам, они же хорошо друг друга знают. Я воспитывают двух сыновей Иры, они оба уже школьники – третий класс и пятый. Расходов много, а хочется скопить хоть немного на будущее, обеспечить детей жилплощадью. Колпаков даже алименты не платит и вообще не вспоминает о детях.