Хозяин "Хромой лошади" Анатолий Зак вышел на свободу на год раньше срока

СЕГОДНЯ 19:44 2018-09-04T19:45:18+03:00

Анатолий Зак получил почти десять лет колонии Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пермский бизнесмен провел за решеткой почти девять лет

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Из колонии освободили последнего фигуранта дела о пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь", где погибли 156 человек. Хозяин заведения Анатолий Зак провел за решеткой почти девять лет.

Трагедия, напомним, случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Популярное в Перми заведение отмечало свое восьмилетие, на вечеринку собралось около 350 гостей. В полночь запустили фейерверк. Горящая частица попала в потолок, а там - слоеный пирог из пластика, декора и пыли. Вспыхнул огонь, пожар распространился по залу за считанные минуты.

Тогда погибли 156 человек, десятки получили страшные ожоги и травмы, многие остались инвалидами.

На скамье подсудимых оказались девять человек - менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. Анатолий Зак как совладелец клуба получил самый большой срок - почти десять лет. Его осудили по статье "Оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Бизнесмен, отсидев больше 2/3 срока, несколько раз пытался выйти из колонии условно-досрочно. К тому моменту он, к слову, выплатил компенсации всем потерпевшим - это около 150 миллионов рублей. Но все его ходатайства об УДО оставались без удовлетворения.

За время своего заключения Анатолий Зак сменил пять колоний - был в Соликамске, Башкирии, Карелии.

Как хозяин "Лошади" оказался в Челябинске, история умалчивает. В ГУФСИН причины перевода комментировать не стали.

- Такие случаи, когда осужденного переводят из одной в колонии в другую, в третью - не редки, - объясняет бывший адвокат бизнесмена. - Это своего рода психологическое воздействие и давление на человека.

Колония, где в течение последних полутора лет содержался Анатолий Зак, находится в городе Копейске Челябинской области. Его срок заключения должен был закончиться в конце осени 2019 года.

Однако еще месяц назад осужденный обратился в суд города Копейска с ходатайством о снижении наказания в связи с применением нового закона. Администрация исправительного учреждения не возражала. И на днях судья принял решение удовлетворить ходатайство.

Таким образом, Зак вышел на свободу на год раньше срока.