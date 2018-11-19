Подозреваемый в убийстве 12-летней семиклассницы из Прикамья год назад вышел на свободу по УДО

- Ирина была, что называется, «своя в доску», - едва сдерживает слезы классный руководитель 12-летней школьницы. - Она общалась больше с мальчиками, хорошо играла в баскетбол и много читала. Хорошая девочка была…

Не дошла до школы

Страшная трагедия произошла в Лысьве минувшие выходные. В субботу, 17 ноября, 12-летняя Ирина (имя изменено – Ред.) ушла в школу. Когда девочки долго не было, родители заволновались. Выяснилось, что семиклассница в школе не появлялась. А телефон Ирины был выключен. Обеспокоенные родители написали заявление в полицию. В соцсетях друзья семьи разместили фото Ирины с просьбой о помощи в поисках девочки.

- Дочь раньше никогда не пропадала, - сказал нам отец девочки Дмитрий. - Не знаю, где она может быть.

Тело Ирины нашли утром 18 ноября в одной из квартир дома, где жила девочка. Родители Ирины не знали, что в их доме живет бывший зэк, который не так давно вышел на свободу по УДО - раньше срока на год с небольшим.

- Когда я узнал о том, что пропала девочка, я поймал отца Ирины и сказал, чтобы они проверили квартиру, в которой этот урод живет, - говорит один из жителей дома. - Они, видимо, так и сделали. Родители бедной девочки даже и не знали, что в нашем подъезде живет такой человек.

Местные жители несут цветы и игрушки к подъезду, где жила ИринаФото: Елена КОНОВА

"Взял девочку-подростка в заложники"

Как рассказывают соседи, за Сергеем числится не одно преступление.

- Около 20 лет назад он, угрожая убийством, затащил в свою квартиру девочку из нашего дома, - рассказывает жительница подъезда, где жил Сергей. - Парень затащил ее в шифоньер и запер там на три дня. Родители Сергея, почему-то, не слышали никаких звуков из шкафа. Девочке удалось бежать - она врывалась из квартиры прямо босиком.

Тогда еще молодого человека посадили. Спустя несколько лет он вышел из тюрьмы.

- Его мама погибла, а отец - много пил, - вспоминают жильцы дома. - После тюрьмы парень и сам стал попивать. Иногда буянил в подъезде, мог громко бить по железным почтовым ящикам. Как-то, лет 13 назад, у нас в подъезде на подоконнике появилась голова овчарки, с нее даже кровь капала. Все, конечно, сразу подумали на Сергея.

Прошло несколько лет. В один зимний день супружеская пара, которая жила в этом доме, отправилась на прогулку.

- Я почувствовала ужасный запах из подвала, он у нас тогда вечно открыт был, - рассказывает местная жительница. - Еще подумала, что вдруг умер кто. А вечером у дома была полиция - нашли тело мужчины. Его убил этот Сергей, и его снова посадили. Вышел из тюрьмы в прошлом году, стал ниже травы, тише воды. Максимум здоровался и все.

Некоторые слышали, что мужчина работал грузчиком, другие - что в отделе ритуальных услуг. Прокурор же сказала, что со слов подозреваемого он работал экспедитором.

- У него ни семьи, ни детей - с таким прошлым это было неудивительно, - говорит соседка. - 18 ноября я проснулась от громкого женского крика. Следом слышу - по лестнице громкий топот ног, двери хлопают, кто-то бегает. И только потом узнала, что у Сергея в квартире девочку нашли...

18 ноября его задержали сотрудники уголовного розыска.

- По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Подозреваемый в убийстве Ирины спокойно шел по коридору, не скрывая лицо от журналистовФото: Елена КОНОВА

Все обстоятельства совершения преступления выясняются - и то, как именно мужчина заманил школьницу в квартиру. Также следователям предстоит выяснить, надлежащим ли образом сотрудники полиции осуществляли надзор над условно-освобожденным.

Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении Сергея С. проходило в закрытом режиме.

- По ходатайству следователя подозреваемый был арестован на 2 месяца, - рассказала старший помощник прокурора Лысьвы Анна Тенилина. – Будет проведена психиатрическая экспертиза. Хочу отметить, что на момент совершения данного преступления, в котором он подозревается, срок УДО истек. Подозреваемый не оспаривал свою причастность к преступлению.

Старший помощник прокурора Анна ТенилинаФото: Елена КОНОВА

А похороны 12-летней Ирины состоятся 20 ноября. У ее подъезда на дереве лежит одинокая веточка гвоздики, рядом на скамейке - детская игрушка и свечка.

- Я не знал, что тут живет такой человек, - вот и все, что смог выговорить отец семиклассницы.

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