Пропавшую в Лысьве 12-летнюю девочку нашли мертвой

В Лысьве нашли тело пропавшей 12-летней девочки. Напомним, Ирина (имя изменено - прим.ред.) утром 17 ноября собралась и ушла в школу. Но, как нам рассказывал ее отец, до школы Ирина так и не дошла - пропала. Телефон у нее был отключен. Родители очень волновались за своего ребенка. Знакомые семьи разместили в соцсетях посты с просьбой в поисках Ирины.

- Раньше дочь никогда не пропадала, - сказал отец девочки.

К сожалению, несколько часов назад обнаружили тело Ирины.

- 18 ноября в квартире жилого многоквартирного дома было обнаружено тело 12-летней девочки с травмами криминального характера , - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления уже задержан местный житель. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

В комментариях в соцсетях местные жители пишут, что Ирину якобы нашли в квартире у соседа.

- У меня нет слов... - пишут знакомые семьи. - Если это правда, то это просто ужас, ужас. Родителям соболезнования и сил пережить эту боль.