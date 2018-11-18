«Не дошла до школы». В Прикамье пропала 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-18T11:57:34+03:00

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В Лысьве разыскивают 13-летнюю Дарью Р. Как рассказал «Комсомольской правде» ее отец Дмитрий, девочка утром 17 ноября вышла из дома и пошла в школу.

- Подружки сказали, что в школе она так и не появилась, - говорит Дмитрий. – Телефон у нее недоступен. Мы очень волнуемся, места себе не находим. Раньше она никогда не пропадала.

Приметы

Рост Даши – 160 см, карие глаза, русые волосы. На ней было черное пальто, коричневая шапка, бело-розовый шарф.

Если вы знаете, где Даша, или видели ее, позвоните ее отцу по телефону 8 (908) 243-80-31 или в полицию по телефону 02.

Ранее мы рассказывали о том, что в Березниках пропала Юлия П. Женщина рано утром вышла погулять с собакой, потом она должна была пойти на работу, но там не появилась. Коллеги позвонили ее родным. Через три дня ее нашли волонтеры-женщина заблудилась в лесу.