Подозреваемый в убийстве 12-летней семиклассницы из Лысьвы арестован на два месяца

В понедельник, 19 ноября, Лысьвенский городской суд избрал меру пресечения для 35-летнего подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы Ирины (имя изменено - прим.ред.).

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные. В субботу, 17 ноября, 12-летняя Ирина ушла в школу. Но там девочка не появилась. Телефон у Ирины был выключен. Обеспокоенные родители написали заявление в полицию. В соцсетях друзья семьи разместили фото Ирины с просьбой о помощи в поисках девочки.

- Дочь раньше никогда не пропадала, - сказал нам отец девочки Дмитрий. - Не знаю, где она может быть.

Судебное заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.Фото: Елена КОНОВА

Тело Ирины нашли утром 18 ноября в одной из квартир дома, где жила девочка. Подозреваемый в убийстве - это 35-летний дважды судимый Сергей Л. Он освободился из тюрьмы в начале этого года. Одни говорят, что Сергей работал грузчиком, другие - в отделе ритуальных услуг. Вчера его задержали сотрудники уголовного розыска.

- По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего", - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Судебное заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

- Суд постановил арестовать подозреваемого в убийстве на 2 месяца, - сообщили в суде.

Похороны Ирины состоятся 20 ноября.

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