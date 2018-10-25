«Требования к длине и цвету волос в пермских школах будут отменены!»: департамент образования Перми признал правоту мамы «девочки с розовыми волосами»

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-25T16:55:17+03:00

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- Сегодня городской департамент образования признал обоснованность представления прокуратуры по поводу незаконности нормативного акта гимназии, который устанавливал требования к внешнему виду учащихся, - написала на своей странице в «Фейсбук» пермский депутат Надежда Агишева.

Напомним: ее дочку, десятиклассницу Зину Агишеву в начале сентября директор пермской гимназии №4 отстранила от занятий из-за розового цвета волос.

По предложению прокуратуры суд оштрафовал гимназию за это на 50 тысяч рублей, а ее директора – на 30 тысяч. Кроме того, прокуроры направили представление на адрес заместителя главы города, которое и было рассмотрено в пермской мэрии.

- Все требования к цвету и длине волос, макияжу, количеству серёжек в ушах будут отменены - скорее всего, во всех школах, где они установлены, - сообщила в соцсети Надежда Агишева. - Требования к форме будут носить рекомендательный характер. Это значит, что за нарушение этих рекомендаций не может последовать никаких санкций или общественного порицания.

Эту информацию подтвердили и в городской мэрии.

- Требования к внешнему виду школьников, действительно, носят рекомендательный характер, - прокомментировали ее в департаменте образования Перми. - Требования к школьной форме учащихся регламентируются локальным актом образовательного учреждения и должны быть согласованы с детским коллективом и родительской общественностью. По этим вопросам в школы будут направлены методические разъяснения.

Иными словами, в школьных правилах могут содержаться лишь пожелания по поводу того, как должны выглядеть школьники. А решение о том, вводить ли в школах обязательную для учеников форму, должно приниматься с участием самих учеников и их родителей.

Однако финальная точка в «истории девочки с розовыми волосами» еще не поставлена.

- Мы обратимся к уполномоченным по правам человека и по правам детей в Пермском крае и будем требовать возмещения морального вреда, - сообщила Надежда Агишева.

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