Суд в Перми рассматривает жалобу экс-депутата, избившего DJ Smash, на слишком суровый приговор
В Пермском краевом суде начинается рассмотрение жалобы бывшего депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича на слишком суровый приговор. Их осудили, напомним, за избиение известного музыканта DJ Smash.
Инцидент случился еще в ночь на 10 февраля этого года в баре «Дом культуры». Музыкант заказал в баре шампанское, когда к нему подошли завсегдатаи заведения – Телепнев и Ванкевич, он работает организатором вечеринок. Попросили сделать селфи.
- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман. - Я сказал: «Хватит», но услышал в ответ: «Здесь не ты решаешь, что хватит, а что - нет».
Ширмана жестоко избили – была сломана челюсть, сотрясение мозга, ушибы. Он перенес операцию и несколько недель провел на лечении в московской клинике.
Суд дал Телепневу и Ванкевичу по два года в колонии-поселении. Оба были в ужасе от такого сурового приговора и обратились с апелляционной жалобой в Пермский краевой суд.
Как сказал сам Телепнев в интервью на радио «КП-Пермь», нигде и никогда в первый раз не дают реальный срок по такой статье.
Какое решение примет краевой суд, станет ясно сегодня.
- Телепнев и Ванкевич извещены о судебном заседании посредством sns-связи, мы пока не знаем, будут ли они участвовать в заседании, - сказали «КП» в Пермском краевом суде. – Дело может быть рассмотрено и в их отсутсвии.
Кстати апелляция в краевой суд поступила и от защиты потерпевшего музыканта. Он в свою очередь считает, что приговор его обидчикам слишком мягкий, и требует увеличить срок и ужесточить вид наказания.
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