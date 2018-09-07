Сколько получили и сколько отсидели виновники пожара в «Хромой лошади»
На этой неделе, как уже писала «Комсомолка», на свободу вышел хозяин сгоревшего клуба "Хромая лошадь» Анатолий Зак. Пермский бизнесмен провел за решеткой почти девять лет.
Страшная трагедия, напомним, случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Популярное в Перми заведение отмечало свое восьмилетие, на вечеринку собрались около 350 гостей. В полночь запустили фейерверк. Горящая частица попала в потолок, пожар распространился по залу за считанные минуты. Погибли 156 человек.
На скамье подсудимых оказались девять человек - менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. Анатолий Зак как совладелец клуба получил самый большой срок - почти десять лет. Его осудили по статье «Оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».
Почти все обвиняемые вышли на свободу раньше срока. «От звонка до звонка» отсидели только коммерческий директор Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов (табличку со сроками смотрите в рубрике «Кстати»).
По приговору суда обвиняемые должны были выплатить потерпевшим моральную компенсацию. Так, родственники погибших должны получить по полтора миллиона рублей, пострадавшие - по миллиону.
Однако полностью с потерпевшими рассчитались только пожарные инспекторы (за них заплатило государство) и Анатолий Зак. В общей сложности он перечислил более 150 миллионов рублей.
От Мрыхина и Феткулова, по словам потерпевших, не было ни копейки. Остальные платят по нескольку рублей в месяц.
КСТАТИ
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