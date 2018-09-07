Сколько получили и сколько отсидели виновники пожара в «Хромой лошади»

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-07T14:19:27+03:00

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На этой неделе, как уже писала «Комсомолка», на свободу вышел хозяин сгоревшего клуба "Хромая лошадь» Анатолий Зак. Пермский бизнесмен провел за решеткой почти девять лет.

Страшная трагедия, напомним, случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Популярное в Перми заведение отмечало свое восьмилетие, на вечеринку собрались около 350 гостей. В полночь запустили фейерверк. Горящая частица попала в потолок, пожар распространился по залу за считанные минуты. Погибли 156 человек.

На скамье подсудимых оказались девять человек - менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. Анатолий Зак как совладелец клуба получил самый большой срок - почти десять лет. Его осудили по статье «Оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Почти все обвиняемые вышли на свободу раньше срока. «От звонка до звонка» отсидели только коммерческий директор Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов (табличку со сроками смотрите в рубрике «Кстати»).

По приговору суда обвиняемые должны были выплатить потерпевшим моральную компенсацию. Так, родственники погибших должны получить по полтора миллиона рублей, пострадавшие - по миллиону.

Однако полностью с потерпевшими рассчитались только пожарные инспекторы (за них заплатило государство) и Анатолий Зак. В общей сложности он перечислил более 150 миллионов рублей.

От Мрыхина и Феткулова, по словам потерпевших, не было ни копейки. Остальные платят по нескольку рублей в месяц.

КСТАТИ

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