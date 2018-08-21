В Перми пьяный стоматолог по кличке «Спецназовец» нанес сторожевому псу 12 ножевых ранений

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-21T16:22:02+03:00

По словам нападавшего, собака сама бросилась на него, но очевидцы уверяют, что медик давно хотел расправиться с псом

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В пятницу в Верхней Курье в гаражном кооперативе на улице Борцов Революции, 8а владелец одного из боксов нанес множество ножевых ран алабаю по кличке Лаваш. Пес охранял расположенный здесь же автосервис и жил в вольере возле него.

Лаваш лежал и истекал кровью, когда его нашел сторож кооператива Борис. Следы крови тянулись на протяжении нескольких метров: Лаваш пытался ползти - наверное, к людям, за помощью. Охранник смазал раны собаки перекисью водорода и позвонил зоозащитникам, которые отвезли Лаваша в ветеринарную клинику.

В таком состоянии Лаваша нашли зоозащитники. Фото Семена Филипповского

У Лаваша может не выдержать сердце

- Мы насчитали на его теле 12 резаных ран, - рассказал пермский зоозащитник Семен Филипповский. - Кроме того, в пса, видимо, стреляли из травматического пистолета: у него отверстие на голове, выбит глаз. Сейчас у Лаваша стабильно тяжелое состояние, он уже смог поесть, даже попытался встать, но с воем завалился набок. От ранений он не умрет, но у него может не выдержать сердце из-за болевого шока. Нам пока приходится применять сильнодействующие обезболивающие препараты, которые колют онкобольным.

Тем временем полицейские приступили к проверке случившегося - несколько членов гаражного кооператива подали в полицию заявление по поводу жестокого обращения с собакой.

- После того как закончим проверку, будет приниматься решение о том, возбуждать ли уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, - пообещали они.

По этой статье предусмотрено наказание - от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы до 5 лет.

Также за алабая вступилась певица Ольга Орлова, которая призвала наказать обидчика собаки.

У Лаваша немного появился аппетит. Фото Семена Филипповского

«Бил ножом, пока он от меня не отстал»

Нам удалось узнать, что человека, который напал на Лаваша, зовут Эдуард. Он - бывший врач-стоматолог, сейчас нигде не работает. С последнего места - страховой компании - его сократили в 1998 году. Живет один - сын уехал учиться в Санкт-Петербург.

Эдуард уверяет, что просто защищался от крупной собаки, которая напала на него и укусила за руку.

- Я сам открыл вольер, чтобы выпустить собаку погулять, размять лапы, ей там тесно сидеть, да и воняет из клетки, когда долго не выгуливают, - говорит Эдуард. - Пес бросился на меня и вцепился в левую руку, я бил его ножом до тех пор, пока он от меня не отстал. Нож у меня всегда на поясе висит в ножнах - на всякий случай. Только поэтому и смог отбиться. Потом я сходил в больницу и зафиксировал прокушенную ладонь.

Однако зоозащитники утверждают, что по характеру ранений можно предположить, что пса добивали уже лежачего.

- В него просто тыкали ножом, куда придется, раны разбросаны по всему телу, - говорит Семен Филипповский.

Момента схватки пса и человека никто не видел. Но сотрудники автосервиса и члены гаражного кооператива рассказали полицейским и журналистам «КП» о том, что до этого Эдуард постоянно злил алабая, пытаясь вывести из себя.

- Он пьяный подходил к вольеру, колотил по прутьям клетки палкой, тыкал ею в Лаваша, - говорит мастер автосервиса Павел Филиных. - Мы говорили ему, мол, что ты делаешь? Лаваш - пес миролюбивый, но однажды, разозленный, он может на тебя наброситься! А он смеялся и отмахивался, мол, сможет постоять за себя. Он частенько хвалился, что бывал в командировках в горячих точках, что служил в Афганистане, в Чечне, и повидал там всякое, мы за это его даже в шутку звали «спецназовец».

- Ни в каком спецназе я не служил, тридцать лет назад проходил срочную службу в Архангельской области, а от собаки просто вынужден был обороняться, - уверяет 50-летний Эдуард. - Если бы я планировал расправиться с этим псом, мог бы подсыпать отравы - благо у меня медицинское образование.

- Не очень уютно иметь гараж рядом с таким человеком. Кто жестоко относится к животным, может быть агрессивен и по отношению к людям, - говорят его соседи. - Так что пусть полиция разбирается в этой истории.

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