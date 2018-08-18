2018-08-18T10:39:52+03:00
Происшествия

В Перми владелец гаража топором зверски изрубил собаку, охранявшую гаражный кооператив

У алабая по кличке Лаваш - 12 рубленых ран и разрезанный глаз
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: Семен ФилипповскийФото: Семен Филипповский
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 августа, сотрудники автосервиса, находящегося в Верхней Курье по адресу: Борцов революции, 8а обнаружили, что собака, охранявшая автосервис и находящийся рядом гаражный кооператив, зверски изрублена.

8-летний алабай по кличке Лаваш долгое время спокойно жил в автосервисе. Он даже не сидел на цепи. Свободно гулял по территории. Владельцы гаражей даже подкармливали его.

И вдруг на земле возле одного из гаражей сотрудники автосервиса увидели окровавленное тело пса. Они позвонили зоозащитникам, которые увезли Лаваша в ветеринарную клинику.

- Лаваш был весь в крови, я насчитал у него 12 рубленых ран, - рассказал зоозащитник Семен Филипповский.- У пса был практически вырезан глаз. Раскроена шея и легкие. Раны глубокие, практически до кости, а в середине лба у Лаваша была дыра, мы думали, что от выстрела из травматического пистолета, но пулю не нашли.

Врачи сделали Лавашу операцию, зашили швы. Ему постоянно делают капельницу. Днем в субботу у Лаваша началась сильная одышка из-за огромной потери крови и повреждений грудного отдела.

- Но, по моему опыту, если раненая собака проживет сутки-другие, значит, выживет, - говорит Семен Филиповский. - Лаваш парень крепкий, хотя и немолодой. Надеюсь, что выживет. А того, кто это сделал, надеюсь увидеть на скамье подсудимых.

Как рассказали сотрудники автосервиса, владелец одного из гаражей невзлюбил Лаваша, постоянно кидал в пса то камни, то петарды. В пятницу он пришел в кооператив пьяным. И именно возле его гаража были обнаружены пятна крови.

Зоощащитники вызвали на место происшествия полицию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ночью в Перми пассажир напал с ножом на водителя ради 3 тысяч рублей
В Прикамье в реке нашли тело кандидата в депутаты
В Кизеле молодой безработный напал на прохожего и отобрал еду
В центре Перми автомобиль вылетел на тротуар и сбил 9-летнего мальчика
В Пермском крае разрабатывают проекты «умных» городов
Пьяный пермяк изнасиловал в кафе 18-летнюю девушку
В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту
На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей
На улицу Пермская вернут автомобильное движение
9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей
Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья
В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык