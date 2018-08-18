В Перми владелец гаража топором зверски изрубил собаку, охранявшую гаражный кооператив

СЕГОДНЯ 10:32 2018-08-18T10:39:52+03:00

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В пятницу, 17 августа, сотрудники автосервиса, находящегося в Верхней Курье по адресу: Борцов революции, 8а обнаружили, что собака, охранявшая автосервис и находящийся рядом гаражный кооператив, зверски изрублена.

8-летний алабай по кличке Лаваш долгое время спокойно жил в автосервисе. Он даже не сидел на цепи. Свободно гулял по территории. Владельцы гаражей даже подкармливали его.

И вдруг на земле возле одного из гаражей сотрудники автосервиса увидели окровавленное тело пса. Они позвонили зоозащитникам, которые увезли Лаваша в ветеринарную клинику.

- Лаваш был весь в крови, я насчитал у него 12 рубленых ран, - рассказал зоозащитник Семен Филипповский.- У пса был практически вырезан глаз. Раскроена шея и легкие. Раны глубокие, практически до кости, а в середине лба у Лаваша была дыра, мы думали, что от выстрела из травматического пистолета, но пулю не нашли.

Врачи сделали Лавашу операцию, зашили швы. Ему постоянно делают капельницу. Днем в субботу у Лаваша началась сильная одышка из-за огромной потери крови и повреждений грудного отдела.

- Но, по моему опыту, если раненая собака проживет сутки-другие, значит, выживет, - говорит Семен Филиповский. - Лаваш парень крепкий, хотя и немолодой. Надеюсь, что выживет. А того, кто это сделал, надеюсь увидеть на скамье подсудимых.

Как рассказали сотрудники автосервиса, владелец одного из гаражей невзлюбил Лаваша, постоянно кидал в пса то камни, то петарды. В пятницу он пришел в кооператив пьяным. И именно возле его гаража были обнаружены пятна крови.

Зоощащитники вызвали на место происшествия полицию.