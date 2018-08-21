2018-08-21T12:18:52+03:00
Происшествия

Экс-солистка «Блестящих» попросила губернатора Прикамья привлечь к ответственности живодера, который покалечил алабая

Кроме того, Ольга Орлова попросила помочь собаке, которая находится в клинике
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagramфото: Instagram
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Экс-блестящая Ольга Орлова написала большой пост в Instagram в поддержку изуродованного алабая из Перми по кличке Лаваш.

Певица обратилась к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с просьбой привлечь к ответственности живодера, чье имя известно. Кроме того, она считает, что нужно наказать всех тех, кто не оказал содействие в данной ситуации, а именно сотрудников полиции, которые проигнорировали вызов и не приехали.

- И пусть эта чудовищная ситуация станет началом сотрудничества властей Перми и тех, кто борется за права и жизни животных! - написала Ольга Орлова.

Кроме того, она обратилась ко всем неравнодушным помочь собаке, которая находится на лечении в ветеринарной клинике.

Напомним, что в минувшую пятницу в Верхней Курье один из членов гаражного кооператива нанес множество ножевых ран псу-алабаю по кличке Лаваш, который жил в вольере возле расположенного здесь же мини-автосервиса.

Сторож кооператива Борис нашел пса лежащим и истекающим кровью. Он смазал его раны перекисью водорода и позвонил сотрудникам автосервиса, а те – зоозащитникам. Лаваша перевезли в ветеринарную клинику.

- Мы обязательно опросим того, кто нанес псу раны, - пообещали нам полицейские. – После того, как закончим проверку, будет приниматься решение о том, возбуждать ли уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

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