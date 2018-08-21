2018-08-21T08:01:40+03:00
Общество

Пермяк, который напал с ножом на алабая: «Пес меня укусил за руку, и я просто защищался»

Пес Лаваш, получивший 12 ножевых ранений, поел, но до сих пор воет от боли
Андрей МАТЛИН
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На теле израненного пса живого места не было. Фото: Семен Филипповский.На теле израненного пса живого места не было. Фото: Семен Филипповский.
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Напомним: в минувшую пятницу в Верхней Курье один из членов гаражного кооператива нанес множество ножевых ран псу-алабаю по кличке Лаваш, который жил в вольере возле расположенного здесь же мини-автосервиса.

Сторож кооператива Борис нашел пса лежащим и истекающим кровью. Он смазал его раны перекисью водорода и позвонил сотрудникам автосервиса, а те – зоозащитникам. Лаваша перевезли в ветеринарную клинику.

- Мы насчитали на его теле около 12 резаных ран, - рассказал пермский зоозащитник Семен Филипповский. – Кроме того, есть подозрение, что в него стреляли из травматического пистолета. Сейчас у Лаваша стабильно тяжелое состояние, он уже смог поесть. От ранений он не умрет, но у него может не выдержать сердце из-за болевого шока: когда мы попытались перевернуть его на другой бок, чтобы почистить, он стал протяжно выть от боли. Нам пока приходится применять сильнодействующие обезболивающие препараты-опиаты, которые колют тяжелым онкобольным.

Тем временем полицейские приступили к проверке случившегося – несколько членов гаражного кооператива подали в полицию заявление по поводу жестокого обращения с собакой.

Вчера представители райотдела полиции и местный участковый опрашивали работников автосервиса, членов и сторожей кооператива.

- Мы обязательно опросим того, кто нанес псу раны, - пообещали они. – После того, как закончим проверку, будет приниматься решение о том, возбуждать ли уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Напомним, по этой статье предусмотрено наказание – от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах, например, если применялись садистские методы – и до 5 лет.

Сам нападавший уверяет, что просто защищался от крупной собаки, которая напала на него и укусила за руку.

- Я сходил в больницу и зафиксировал прокушенную ладонь, - говорит Эдуард. – Хорошо, что пес вцепился мне в левую руку, а не в правую, и я смог отбиться от него ножом. До этого я сам открыл вольер, чтобы выпустить собаку погулять, размять лапы, ей там тесно сидеть, да и воняет из клетки, когда пса долго не выгуливают. Пес бросился на меня и я бил его ножом до тех пор, пока тот не упал.

Момента схватки пса и человека никто не видел. Но сотрудники автосервиса и члены гаражного кооператива рассказали полицейским и журналистам «КП» о том, что до этого Эдуард неоднократно зачем-то специально злил алабая.

- Лаваш пес миролюбивый, он может облаять незнакомца, но на людей не кидается, даже незнакомый ему человек мог подойти и почесать его за ушком, - говорит мастер автосервиса Павел Филиных. - А вот Эдуард для чего-то умышленно злил его. Он подходил к вольеру, колотил по прутьям клетки палкой, тыкал ей в Лаваша. Мы говорили ему, мол, что ты делаешь? Ведь однажды разозленный пес может на тебя наброситься! А он смеялся и отмахивался, мол, он-то сможет постоять за себя. Он частенько хвалился, что бывал в командировках в горячих точках, что служи в Афганистане, в Чечне и повидал там всякое, мы за это его даже в шутку звали «спецназовец».

- Ни в каком спецназе я не служил, а от собаки просто вынужден был обороняться, - уверяет сам Эдуард.

- Не очень уютно иметь такого соседа по гаражам, человек, который жестоко относится к животным, может быть агрессивен и по отношению к людям, - говорит Павел Филиных. – Так что пусть полиция разбирается в этой истории.

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