2018-08-07T07:19:50+03:00
Общество

Александр Шурман в эфире радио «КП»-Пермь»: «Закапывая миллионы, я рыдал»

«Грабитель века» пришел на радио «КП»-Пермь», чтобы обсудить сериал «Ненастье», который сняли по мотивам его жизни
Елена КОНОВА
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Александр Шурман прочитал только начало и конец книгиАлександр Шурман прочитал только начало и конец книгиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Телеканал «Россия-1» показал анонс восьмисерийного фильма «Ненастье», снятого по мотивам одноименной книги пермского писателя Алексея Иванова.

Напомним, действие романа «Ненастье» крутится вокруг водителя Германа Неволина, который в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона. Завязка романа перекликается с реальной историей, случившейся в Перми в 2009 году, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей. Затем он спрятался в землянке под Пермью, но его быстро нашли. Один из похищенных миллионов правоохранители так и не нашли.

Мы решили пригласить в студию радио «КП»-Пермь» Александра Шурмана, чтобы узнать, что он думает о сериале и книге.

- Если честно, я прочитал только начало и конец, - признается «грабитель века». - Но, судя по всему, Иванов решил все сделать сам, добавить какие-то детали, которых не было.

- Вы ведь тоже писатель?

- Да, я писал в колонии так называемые мемуары, - рассказывает Александр. - Чтобы мама, например, прочитала и узнала, как было дело. Может можно было бы потом рукопись издать. Но она сгорела вместе с домом мамы, в деревне. А если я сейчас начну вспоминать какие-то моменты, то напишу. Но уже лет через 20 я начну это забывать.

- Как вам Александр Яценко, который играет инкассатора в сериале?

- Думаю, похож на меня.

- Много отличий между вами и героем сериала?

- Я, в отличие от героя, хотел украсть деньги не для того, чтобы обогатиться, - говорит Александр. - Я ведь сам позвонил жене, ждал 4 часа, пока придет полиция. У меня не было умысла бежать. Когда я эти деньги закапывал, я просто рыдал. Я был так зол на свой банк, потому что они поступали несправделиво по отношению к работникам.

- Но вы, в любом случае, совершили преступление.

- В то время моя зарплата составляла 16 тысяч рублей, - рассказывает Александр Шурман. - Из них я 11 тысяч платил за кредит, 5-6 - давал ребенку. То есть жил я на ноль копеек. А надо было платить за коммуналку, что-то есть. У нас был коллективный договор, где было прописано, что руководство будет «ежегодно пересматривать зарплаты сотрудников в зависимости от инфляции и роста потребительской корзины». Ведь когда мы брали кредиты на жилье, мы основывались на этом договоре, не знали, что зарплата не упадет. Конечно, мы были злы. Это было несправедливо по отношению к нам, инкассаторам.

Сейчас Александр работает таксистом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас Александр работает таксистом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Почему вы просто не ушли?

- Как так уйти? - удивляется «грабитель века». - Я нас же официальные документы были на руках, подтверждающие справедливость, коллективный договор, где прописана зарплата. Я никогда не уходил из ситуаций, всегда был за справедливость. Один раз я ушел - не мог всю жизнь себе простить.

- А что с вами случилось?

- Трое избивали одного, а я просто стоял и смотрел, и ничего не мог сделать, - признается Александр. - Позже я вспомнил обидчикам все. Но с тех пор я за всех заступался. И вот к чему меня это привело… Даже батюшка недавно меня признал.

- Кстати, а вы православный?

- Я всегда был православным, я люблю все русское - водку, балалайку.

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