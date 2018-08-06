Вышел официальный трейлер сериала про пермского инкассатора Шурмана

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-06T08:55:28+03:00

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Напомним, действие романа «Ненастье» происходит в вымышленном городе-миллионике Батуеве в 90-е годы. Простой водитель Герман Неволин, бывший солдат-афганец, в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона, перевозящего выручку крупного торгового центра. Завязка романа перекликается с реальной историей, случившейся в Перми в 2009 году, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.

Напомним, он заставил коллег, с которыми вез деньги на бронированном автомобиле, свернуть в лес. Угрожая автоматом, Шурман перегрузил мешки с деньгами в заранее пригнанную «девятку» и скрылся. Искали дерзкого инкассатора пять дней. Сначала нашли брошенную машину, а вскоре и самого «грабителя века». Он схоронился не где-то на далеких островах, а в землянке под Пермью. Там же обнаружили и мешки с деньгами. Из 250 похищенных миллионов один правоохранители так и не нашли.

Съемки картины «Ненастье» проходили в нескольких регионах: в Крыму, вПодмосковье, Нижнем Тагиле, Волгограде, Москве. Пермь в число съемочных площадок не попала.

Режиссер картины - Сергей Урсуляк, снявший такие известные сериалы как «Ликвидация», «Тихий Дон», «Исаев». Главные роли в фильме сыграли Александр Яценко, Александр Горбатов, Татьяна Лялина и Сергей Маковецкий. Транслировать фильм будет телеканал «Россия -1», точная дата выхода картины пока неизвестна.

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