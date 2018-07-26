2018-07-30T07:38:17+03:00
Общество

Мать 14-летней Полины, скончавшейся от голода в Краснокамске, арестовали на два месяца

Ее обвиняют в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии
Елена КОНОВА
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Когда арестованную вели к полицейскому фургону, она закрывала лицо.Когда арестованную вели к полицейскому фургону, она закрывала лицо.Фото: Елена КОНОВА
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Это дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прошлой неделе в Краснокамске 14-летняя Полина (имя девочки изменено), лучшая ученица в классе, скончалась от истощения. Наш источник сообщил, что девочка почти ничего не ела полтора месяца.

Знакомые и соседи семьи рассказали нам, что семиклассница жила в ужасных условиях. По их словам, мать Оксана кричала на ребенка матом, наказывала, если девочка приносила домой четверку. Сама женщина нигде не работала, а долг за коммуналку у семьи перевалил за 100 тысяч рублей. Оксана покупала в ближайшем магазине по три картофелины, а Полина носила домой еду, которую готовила в школе на уроке труда. Отец девочки то ли сидел в тюрьме, то ли жил где-то в другом городе.

Полина была лучшей ученицей в классе. Фото: соцсети.

Полина была лучшей ученицей в классе. Фото: соцсети.

И никто из взрослых, которые знали о том, как живет Полина, не обращался в полицию или еще куда-либо, потому что «потом затаскают».

С матерью что-то было не так, уверены соседки. Она все время ходила в черных очках, опустив голову вниз, и ни с кем не здоровалась. С утра до вечера Оксана курила на балконе. А еще она ставила Полине ужасные диагнозы. Девочка рассказывала подружкам, что у нее диабет и рак - это ей так мама сказала. Хотя на самом деле никаких заболеваний у семиклассницы не было.

В конце мая Полина пропала, соседи перестали ее видеть. В середине июля девочка умерла от истощения.

Мать погибшей семиклассницы в разговоре с нами уверяла, что ее дочка сама отказалась от еды. Женщина говорит, что никуда не обращалась за помощью, потому что боялась, что ребенка заберут органы опеки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело также по статье «Халатность». Следователи будут проверять, могли ли помочь Полине должностные лица.

После трагедии губернатор Пермского края Максим Решетников поручил проверить школу, где училась девочка, а также комиссию по делам несовершеннолетних.

- Максим Решетников дал поручение заместителю председателя краевого правительства Татьяне Абдуллиной организовать детальную проверку КДН Краснокамского района и всех субъектов профилактики, - сообщили в пресс-службе губернатора. - Особое внимание уделить школе.

25 июля мать девочки задержали. 26 июля состоялось судебное заседание, где женщине избрали меру пресечения. Ей предъявили обвинение по статье «Убийство».

- Ее взяли под арест на 2 месяца до 19 сентября, - рассказал адвокат обвиняемой.

От дальнейших комментариев адвокат и гособвинитель отказались.

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