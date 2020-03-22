«На борту бомба». В Перми из-за угрозы минирования экстренно сел самолет из Москвы
Очередное сообщение о минировании пришло, когда самолет уже был в воздухе. Неизвестные сообщили о минировании самолетов по всей России, в том числе и судно, выполнявшее рейс «Москва-Пермь».
Самолет Москва-Пермь садится после сообщения о бомбе на борту.
Самолет успешно сел в пермском аэропорту в 18:35. Его осматривают сотрудники экстренных служб, специалисты кинологической службы.
На борту находились 5 членов экипажа и 52 пассажира. На данный момент, все пассажиры находят в здании аэровокзала. Все чувствуют себя хорошо.
Это не первое анонимное сообщение о минировании. Буквально на днях, 19 марта, самолет "Москва-Пермь" подал сигнал о минировании. Судно успешно приземлилось в пермском аэропорту. На борту самолета находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Специалисты проверили судно, но взрывного устройства найдено не было.
За последнее время это уже четвертый случай ложного минирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU