После трагедии в пермском отеле «Карамель» возбуждено новое уголовное дело

- Фото: Василий Вахрин

- Вячеслав Алексеевич рассчитался и у нас больше не работает, - ответили в управляющей компании «Профи-Дом». И комментировать что-либо отказались.

Именно эта компания обслуживала пятиэтажку на улице Советской Армии, 21, где в январе этого года произошла жуткая трагедия: ночью подвал, где была гостиница «Карамель», затопило кипятком. И в нем заживо сварились пятеро постояльцев, включая маленького ребенка. И еще шестеро получили страшные ожоги.

Тогда в нескольких десятках метров от дома прорвало теплотрассу. Перегретая вода потоком устремилась по подземному каналу, а затем ворвалась в подвальное помещение. И моментально стала заполнять номера, оборудованные в подвале при помощи гипсокартонных перегородок.

В Перми уже начался суд над владельцем гостиницы «Карамель» Сергеем Щербаковым. Наутро после трагедии он покинул страну, и задержали его только спустя 10 суток. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы – за незаконное устройство гостиницы и оказание заведомо небезопасных услуг. Продолжается расследование против пожарного инспектора, который проверял гостиницу, а также – в отношении теплоснабжающей организации, которой принадлежала прорвавшаяся теплотрасса.

А теперь вот следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело против Вячеслава Хилькова. На момент трагедии он был главным инженером управляющей компании «Профи-Дом», а также учредителем подрядной организации «Репаир-Н», которая обслуживала дом по договору с УК.

Экс-главному инженеру инкриминируют причинение смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По мнению следователей, Вячеслав Хильков был в курсе, что в пятиэтажке была сделана незаконная перепланировка подвального помещения. И там, где был пункт приема стеклопосуды, открылась гостиница «Карамель». Знал, но не сообщил об этом в надзорные органы. Также ему вменяется то, что он не заставил своих работников загерметизировать как следует «ввод» - место, где в дом входили трубы. И что якобы из-за этого горячая вода смогла проникнуть в подвал.

Что из себя представляет такой «ввод»? Могла ли его герметизация защитить подвал от потоков горячей воды? В ходе судебного процесса над владельцем «Карамели» Сергеем Щербаковым судья Алексей Крайнов уже задавал подобные вопросы работникам управляющей и подрядной организаций. Они объясняли, что трубопроводы входят в дом через гильзы, представляющие собой отрезки труб чуть большего диаметра. И что зазор между ними герметизируется монтажной пеной или промасленными веревками. Они уверяли, что, по правилам, назначение такой герметизации - предотвратить попадание в подвал талых вод, но что она не должна и не способна сдерживать большой напор водяного потока. Кроме того, по их словам, зона ответственности управляющей компании на входящих в дом трубах начинается «от первого отсечного крана», а такие краны были уже внутри подвала. Мол, не в состоянии обслуживать трубы те, кто их не может перекрыть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Внук мне сказал, что мои дочка и внучка сварились в кипятке». В Перми судят владельца отеля «Карамель», где погибли 5 человек

Одна из потерпевших предъявила Сергею Щербакову иск на 40 миллионов рублей (подробнее…)

«Это был настоящий ад!». В Перми начался судебный процесс по делу владельца мини-отеля «Карамель», где заживо сварились в кипятке четверо взрослых и ребенок

Сергею Щербакову грозит 10 лет лишения свободы (подробнее…)

Трагедия в пермском отеле «Карамель»: Почему нельзя было спасти людей, и кто в этом виноват?

Отвечаем на самые распространенные вопросы после ЧП, жертвами которого стали четверо взрослых и ребенок (подробнее…)