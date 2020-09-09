«Умирал неделю». Подробности жуткого ЧП в парке аттракционов имени Горького

Трагедия произошла 28 августа Фото: Василий Вахрин

- Произошла трагедия, невосполнимая утрата для родных, близких и друзей. Мы – все сотрудники Парка – глубоко переживаем и приносим искренние соболезнования семье погибшего. Парк помогает работе комиссии и готов оказывать всю возможную помощь семье. Сейчас изучаются все материалы происшествия, просматривается техническая документация аттракциона, ведется проверка соблюдения требований охраны труда на рабочем месте, - прокомментировал произошедшее директор парка имени Горького Рашид Габдуллин.

Трагедия, напомним, произошла 28 августа. На аттракционе «Американские горки» получил травму 18-летний житель Перми Рустам. Пострадавшего отвезли в больницу, но, к сожалению, 5 сентября молодой человек скончался в медучреждении.

Погибший Рустам. Фото с личной страницы ВКонтакте

Публикация вызвала споры среди пермяков. Близкие семьи погибшего Рустама не верят, что он погиб из-за своей невнимательности. Однако по предварительной версии следователей и источника «КП», парень погиб по своей вине.

- При тестовом запуске аттракциона, оператор, находясь в неположенном месте, в результате удара фрагментом кабины аттракциона по голове получил открытую черепно-мозговую травму, от которой в последующем скончался в медицинском учреждении. В ходе проверки руководителем следственного отдела осуществлен совместный выезд для осмотра аттракциона в парке, а также для установления обстоятельств получения травмы. В настоящее время проводится проверка, опрашиваются очевидцы произошедшего, изучается изъятая техническая документация аттракциона. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

У близкой подруги матери погибшего Рустама Анастасии другая версия случившегося.

- Рустам устроился на работу в парк в августе, - рассказывает Анастасия. - В этот день его попросили что-то проверить в механизме американских горок, он пошел, а через некоторое время аттракцион включили, и Рустаму в буквальном смысле отрезало полголовы.

Источник, близкий к ситуации, не разделяет версию Анастасии и согласен с предварительной версией следствия.

- Это просто несчастный случай, невнимательность, халатность оператора и ничего более. Никакие устройства механики операторов проверять не отправляют, они делают осмотр всех аттракционов сами, и операторы в этом не участвуют, только после осмотра аттракциона операторы могут работать, - сообщил «КП»источник, близкий к ситуации.

Фото: прокуратура Пермского края

К расследованию трагедии также подключилась прокуратура. Место происшествия посетил прокурор Свердловского района Валерий Подгайный.

- В ходе надзорных мероприятий, проводимых совместно со специалистами Государственной инспекции труда в Пермском крае, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. В настоящее время деятельность аттракциона приостановлена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Фото: Виктор Правдин

В любом случае, что все-таки произошло в парке аттракционов в тот роковой день, предстоит выяснить правоохранительным органам. Погибшего Рустама похоронили 9 сентября.

Близкие Рустама отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке.

- Он не пил, не курил, всегда был готов помочь. Учился на сварщика, хотел работать по специальности, - рассказали знакомые.

Напомним, что это уже не первая трагедия в парке аттракционов. В июне 2013 года из кабины аттракциона американские горки выпала 39-летняя медсестра из поселка Дивья Пермского края Светлана Домрачева. Женщину увезли в больницу, но через неделю она скончалась. Тогда Следственный комитет прекратил расследование дела в связи с примирением сторон - это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Директор парка Рашид Габдуллин выплатил семье погибшей женщины материальную помощь, помог купить квартиру и обязался помогать, пока детям не исполнится 18 лет.

В разговоре с корреспондентом «КП» директор признался, что до сих пор оказывает помощь детям погибшей на аттракционе женщины. Стоит отметить, что и в случае с Рустамом директор парка готов оказать помощь семье.

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