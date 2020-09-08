В парке Горького в Перми 18-летнему парню на аттракционе отрезало полголовы

Погибший Рустам. Фото из личного архива семьи

Ужасная трагедия произошла в пермском парке развлечений имени Горького в четверг, 28 августа. На аттракционе американские горки получил травму 19-летний житель Перми Рустам. Пострадавшего отвезли в больницу, но, к сожалению, 5 сентября молодой человек скончался в больнице.

- Рустам устроился на работу в парк в середине августа, - рассказывает подруга семьи погибшего Рустама Анастасия. - В этот день Рустама попросили что-то проверить в механизме американских горок, он пошел, а через некоторое время аттракцион включили, и Рустаму в буквальном смысле отрезало полголовы. 5 сентября он умер в больнице.

Родные и близкие Рустама до сих пор не верят в произошедшее и отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке.

- Он не пил, не курил, всегда был готов помочь. Учился на сварщика, хотел работать по специальности, - рассказывают знакомые погибшего парня.

В пресс-службе СУ СКР по Пермском краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

- В ходе процессуальной проверки установлено, что 28 августа 2020 года оператор аттракциона в Центральном парке развлечений им. М. Горького при тестовом запуске аттракциона, находясь в неположенном месте, в результате удара фрагментом кабины аттракциона по голове получил открытую черепно-мозговую травму, от которой в последующем скончался в медицинском учреждении. В ходе проверки руководителем следственного отдела осуществлен совместный выезд для осмотра аттракциона в парке, а также для установления обстоятельств получения травмы. В настоящее время проводится проверка, опрашиваются очевидцы произошедшего, изучается изъятая техническая документация аттракциона. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Сегодня Рустама похоронили. Родные и близкие не верят, что он мог погибнуть из-за собственной невнимательности.

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