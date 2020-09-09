В парке Горького закрыли аттракцион, где погиб 18-летний парень

Молодой человек получил травму головы кабиной аттракциона. Фото: Прокуратура Пермского края.

Аттракцион «Американские горки» в парке имени Горького закрыли на время следственных мероприятий. Напомним, трагедия произошла в четверг, 28 августа. 18-летний оператор аттракциона при тестовом запуске, его ударил фрагмент кабины аттракциона по голове. Молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, через 8 дней он скончался в больнице.

-На место происшествия выехал прокурор района Валерий Подгайный. Вместе со специалистами Государственной инспекции труда в Пермском крае, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда, - сообщает Прокуратура Пермского края. В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Сейчас работа аттракциона приостановлена.

"Американские горки" сейчас закрыты. Фото: Виктор Правдин

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