На съемки фильма «Одна» в Прикамье привезли настоящий самолет и живого тигра

Для съемок купили настоящий самолет. Фото: источник "КП"-Пермь"

Худенькая девушка с кровоподтеками на лице и в грязном оборванном платье медленно выбирается из вертолета. Завершен еще один эпизод съемок фильма-катастрофы «Одна», которые ведутся в Пермском крае.

На съемочной площадке побывали журналисты «Комсомольской правды».

Надежду Калеганову готовят к съемкам. Фото: Василий Вахрин

Упала с высоты в пять километров

Сюжет фильма основан на истории Ларисы Савицкой - единственной пассажирки, выжившей после падения самолета с высоты 5 тысяч метров.

20-летняя студентка возвращалась вместе с мужем Владимиром из свадебного путешествия.

При столкновении с бомбардировщиком пассажирский самолет раскололся на части. Снесло крышу, обломились крылья, отлетела кабина. А одна часть, с двумя-тремя рядами кресел, не рухнула вертикально вниз, а стала планировать, кружась в воздухе, как осенний листочек. Вот внутри этого обломка, как в лодочке, и оказалась Лариса Савицкая.

Уже позже девушка рассказала, что выжить ей помог увиденный накануне фильм «Чудеса еще случаются». Он был основан на реальной истории 17-летней немки Джулианы Кепке, которая после крушения самолета над перуанскими джунглями выживала в одиночку в дикой природе. Поэтому, когда самолет начал падать, Лариса, как героиня того фильма, вжалась в кресло и сгруппировалась.

Потом эксперты вычислили, что падение продолжалось около 8 минут. Эти минуты Лариса запомнила на всю жизнь. Шок при виде мертвого лица мужа, а затем - полная пустота, никаких эмоций. Только одно желание - выжить.

И почти бессознательно, когда ее «лодочка» кренилась в одну сторону, Лариса перебиралась на другую. Крен налево - она наклонялась направо, крен направо - она хваталась за кресла на левой стороне.

Внизу, среди высоких сосен, росли березы. Они и смягчили удар при падении обломка на землю. «Лодочка» спланировала по их ветвям. Лариса потеряла сознание и пришла в себя только утром. Рядом с собой она увидела тело мужа, накрыла его пледом.

Больше всего в тот момент ей хотелось пить. И Лариса медленно, превозмогая боль, побрела искать воду. Повезло - ручеек оказался рядом. Напившись, она услышала рычание хищника и бросилась назад к обломкам самолета.

Спасатели пролетели мимо

- Оказавшись на земле, я поняла одно - я живая, - вспоминает Лариса Савицкая. - И я надеялась, что меня найдут, я видела, что меня искали. И до этого времени надо было только выжить.

Ларису разыскивали с помощью вертолетов Фото: Василий Вахрин

Тем временем над тайгой кружили вертолеты пограничников. Они не надеялись найти кого-то живого, разыскивали только место, где упали обломки самолета, и человеческие останки.

- Конечно, я пыталась привлечь внимание вертолетчиков, - рассказала Лариса Савицкая. - Они меня видели. Просто не ожидали, что кто-то остался жив.

Поэтому, увидев машущую рукой женщину, пилоты решили, что это кто-то из геологов, проводивших разведку в тайге, и полетели дальше.

- А когда заходили на следующий круг, мой напарник заметил возле женщины красные самолетные кресла, - вспоминает полковник Виктор Пикин, командир вертолета, участвовавшего в спасении Ларисы Савицкой. - Мы доложили руководству, и началась спасательная операция.

Посадить вертолет в том месте, где рухнул самолет, было невозможно. Поэтому туда отправили группу лесорубов. Добравшись до места крушения, они спилили несколько сосен и соорудили посадочную площадку для вертолета, на котором и вывезли Ларису.

«Жива, 100 процентов!»

- В феврале 2018 года мой друг, режиссер Дмитрий Суворов, увидел на кабельном телеканале программу о людях, выживших в авиакатастрофах, и узнал об уникальной истории спасения Ларисы Савицкой, - рассказал креативный продюсер фильма «Одна» Антон Белов. - Он сразу позвонил мне. Я недоумевал: почему ранее никто не задумывался об экранизации этой истории? Это же уникальный случай!

Антон и Дмитрий начали искать информацию о Ларисе Савицкой. Сперва они наткнулись на статью в интернете, где говорилось, что Лариса умерла в 2013 году. А для того чтобы снимать историю реального человека, надо получить его согласие.

- У нас, было, опустились руки, и мы уже думали отказаться от этого проекта, - продолжает Антон. - Но в одной из правок к статье было написано: «Жива,100 процентов!» И тогда я начал искать Ларису Савицкуюпо всем соцсетям, которые только существуют. Но ни в одной из них не было о Ларисе ни одного упоминания.

С помощью друзей удалось найти контакты сына Савицкой. Антон связался с ним, объяснил ситуацию, что кинокомпания хотела бы экранизировать историю его мамы.

- При этом мы отдавали себе отчет, что наши шансы невелики, - признается Антон. - Мы узнали, что Лариса крайне неохотно идет на контакт. И если бы мы предварительно не договорились с сыном Савицкой, вряд ли она бы пошла на сотрудничество. Но звезды были к нам благосклонны, и нам удалось ее уговорить.

Для съемок купили настоящий самолет

Авария произошла в Амурской области. Но сейчас вся тайга там вырублена, поэтому съемки ведутся в Пермском крае, возле Губахи.

По задумке режиссера, сцену разрушения самолета снимут одним планом, как будто глазами героини. Для съемок приобрели списанный Ан-24, который распилили и по частям доставили в тайгу.

- Мы собираемся соблюдать реалистичность, снимаем с минимальным привлечением компьютерной графики, - говорит Антон Белов. - Поэтому основные эпизоды - катастрофа и падение Ларисы - снимаем таким способом, аналогов которому еще не было в отечественном кино. Мы сбросили с вертолета на тросе кусок фюзеляжа АН-24, внутри которого была камера. И падение обломка самолета на деревья снято в реальном режиме. Весь трехминутный эпизод авиакатастрофы - это один ее план, в котором будут только скрытые склейки.

В полутора метрах от тигра

В роли Ларисы Савицкой снимается 26-летняя актриса МХТ имени Чехова Надежда Калеганова, чьей дебютной работой в кино была главная женская роль в ленте Алексея Учителя «Цой».

Актриса Надежда Калеганова (слева) и прототип ее героини - Лариса Савицкая. Фото: телеканал "Рифей-Пермь" Фото: принтскрин видео.

- Психологически самым сложным для меня было войти в состояние человека, - рассказывает Надежда. - Но помогло то, что у нас натурные съемки. И тайга помогает войти в обстоятельства героини, заставляет подключать инстинкт самосохранения. Хотя очень тяжело далась сцена в болоте, где было множество красных муравьев, я была вся исцарапана ветками и покусана муравьями. К этому я была не готова. Все чесалось, все болело. Непросто далось и знакомство с тигром. Было страшновато находиться на дистанции полутора метров от хищника.

На самом деле с тигром Лариса Савицкая не встречалась. Она только слышала рычание какого-то хищника. А вот в фильме главная героиня будет убегать от тигра. Специально для этого эпизода из Москвы привезли тигрицу Шакиру, которая снималась во многих фильмах и телепередачах, выступала на сцене театра в балете «Спартак» и даже ходила по подиуму.

Тигрица Шакира на съемках. Фото: источник "КП"-Пермь"

- Работать с тигром всегда сложно, но здесь ситуация еще усугубляется тем, что в лесу у Шакиры на уровне генетики срабатывает ощущение, что она попадает в свою стихию, она чувствует запах свободы, - рассказывает дрессировщица Анастасия Смирнова. - Хотя Шакира социализирована в обществе, любит находиться на сцене, чувствовать себя в зоне внимания.

Для героини Надежды Калегановой создали нежно-голубовато-зеленое платье.

- Было важно придумать образ, который бы подчеркивал хрупкость нашей героини, - говорит художник по костюмам Екатерина Дыминская. - Мы создали для нее пять таких платьев - в разной степени разорванности и загрязненности. А так как время от времени снимается дублерша героини, для нее тоже сшиты такие же платья. И есть еще одно - абсолютно новое, чистое, которое будет сниматься в сцене посадки в самолет. Съемки идут в обратном порядке. Сейчас мы снимаем сцену спасения героини, и на ней самое «пострадавшее» платье.

Перед съемкой этой сцены Надежде «нарисовали» ссадины на лице и руках, перевязали ногу обрывком платья. А затем измазали ее всю кофейной гущей, изображавшей болотную грязь.

«Самое сложное - играть любовь»

Другим актерам перед съемкой пришлось «принять душ». Погода в этот день стояла ясная и солнечная. Поэтому, чтобы плащ-палатки спасателей выглядели мокрыми, будто попавшими под дождь, им пришлось постоять под садовым разбрызгивателем воды.

Виктор Добронравов в роли сотрудника КГБ Фото: Василий Вахрин

- Мой персонаж - сотрудник КГБ, который прислан из Москвы, чтобы в условиях полной секретности расследовать катастрофу, - рассказал актер Виктор Добронравов. - Он - человек комитетный, человек инструкций, человек дела. Но по ходу сюжета в нем начинают прорастать живые чувства, он проникается всей этой историей. Реального прототипа у моего героя нет. Это такой собирательный образ.

Мужа главной героини, Владимира, играет актер Максим Иванов.

- Для нас главное - не документальность, мы не проводим расследование, а создаем художественный образ тех героев, которым зрители могли бы сопереживать, - рассказывает он. - Мне очень повезло с главной героиней. Надежда Калеганова – прекрасная актриса. У нас сразу сложились искренние партнерские отношения. В кино самое сложное - играть любовь. Либо она есть, либо ее нет. Мы относимся к друг другу с открытым сердцем и очень сопереживаем нашим героям.

Актер Максим Иванов сыграл мужа главной героини Фото: Василий Вахрин

Максим уже снялся в начальных эпизодах фильма, где счастливые молодожены садятся в самолет. Впереди у него сцена последствий катастрофы. Поэтому предстоит очень сложное и долгое гримирование. Ведь реальный Владимир получил серьезную травму головы.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Расскажу все один раз и больше вспоминать не буду»

В конце фильма создатели расскажут, как сложилась жизнь Ларисы Савицкой.

Сама Лариса Савицкая признается, что очень не любит вспоминать те три августовских дня, когда ее судьба так резко переменилась. Из юной и счастливой новобрачной она стала вдовой, получила тяжелые травмы, у нее были выбиты зубы, пострадал позвоночник. Потом было долгое восстановление. Компенсации ей выплатили 75 рублей. Если бы не помощь родителей, наверное, просто бы голодала.

Поэтому с кинематографистами Лариса договорилась, что один раз очень подробно все расскажет им, вплоть до деталей. И больше не будет говорить об этом.

- А что побудило вас согласиться на участие в съемках?- спрашиваем Ларису Савицкую.

- Ко мне обратились с такой просьбой. Что смогла - рассказала, - объясняет Лариса Владимировна. - Возможно, кому-то эта картина поможет так же, как мне когда-то помог фильм «Чудеса еще случаются».

- В фильм войдет ваша жизнь после катастрофы?

- Да, и то, что было до нее, и то, что после. Режиссер уговаривает меня в финале фильма сняться в эпизоде, где будет рассказано о том, как к ним пришло решение снять картину, как шел творческий процесс…

- Сценарий полностью соответствует тому, что с вами произошло, или внесли какие-то изменения?

- Сам сценарий я не читала, но, конечно, там есть какие-то творческие придумки.

(Кстати, одна из таких «придумок» - это поиски мужа. По сюжету героиня пытается найти его, хотя в реальности Лариса сразу увидела мертвое тело мужа. - Ред.)

- Были какие-то эпизоды, которые вы просили убрать или снять по-другому?

- Какие-то вещи мы обсуждали, пару моментов я просила изменить, поскольку они неоправданны чисто с психологической стороны. Режиссер сказал, что их поменяли. Но я не вмешивалась.

- Вы не отмечаете 24 августа второй день рождения?

- Нет. Мой отец, который меня вывозил из тайги на своей машине, отмечал. Для него это был мой второй день рождения. А я - нет. После катастрофы мне хотелось жить реальной жизнью, так, как все. Хотелось обо всем забыть.

- Поэтому вы и уехали из Забайкалья, чтобы никто не знал, что это вы - та единственная выжившая?

- Не только поэтому. У меня были друзья в Москве, я туда и уехала.

- Как сейчас складывается ваша жизнь?

- Я психофизиолог, изучаю эмоции, стрессы, знаете, что-то из серии «Помоги себе сам». Ну и другим тоже. То, что со мной произошло, в итоге подтолкнуло меня к таким своеобразным занятиям. К примеру, чтобы создать сценарий, мы использовали технику и технологию моей профессии. Работаем вместе с мужем. Мы занимаемся разработкой программ для детекторов лжи.

(Кстати, именно Тимофей, муж Ларисы, чтобы избавить жену от излишних волнений, внимательно прочитал весь сценарий, отметив те моменты, которые нуждаются в корректировке.–Ред.).

- Лариса, а вы собираетесь идти на премьеру?

- Не уверена. Пока не хочется. У меня своя картина в голове. Мне достаточно тех впечатлений.

Тут в наш разговор вмешался режиссер фильма Дмитрий Суворов:

- Конечно, мы не просто позовем Ларису на премьеру, а заставим пойти, - смеется он и вручает Ларисе памятную тарелку с названием фильма.

- У кинематографистов есть традиция разбить тарелку перед началом съемок, - объясняет Дмитрий Суворов. - Одну тарелку мы разбили, а вторую дарим вам, на счастье, чтобы она никогда не разбивалась.

Режиссер Дмитрий Суворов вручил тарелку Ларисе Савицкой Фото: Василий Вахрин

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Катастрофа произошла 39 лет назад

24 августа 1981 года в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский Ан-24 и бомбардировщик Ту-16. В тот день экипаж Ан-24 не доложил об уклонении от основной трассы, а пилоты бомбардировщика сообщили, что их самолет занял высоту в 5100 метров, за 2 минуты до того, как это произошло на самом деле.

Оба самолета были разрушены. В результате столкновения погибли 36 человек - оба экипажа и почти все пассажиры. Выжила только Лариса Савицкая.

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