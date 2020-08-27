Роль выжившей пассажирки в фильме-катастрофе «Одна» сыграет «возлюбленная Цоя»

Ларису Савицкую в фильме играет Надежда Калеганова. Фото: личный сайт актрисы.

Лариса Савицкая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как человек, выживший после падения с максимальной высоты. В 1981 году после крушения самолета она упала с высоты 5200 метров в глухую тайгу и осталась жива. История Савицкой легла в основу фильма-катастрофы «Одна», съемки которого начались в Пермском крае.

«Жива,100 процентов!»

- В феврале 2018 года я увидел на кабельном телеканале программу о людях, выживших в авиакатастрофах, и узнал об уникальной истории спасения Ларисы Савицкой, - рассказал в эфире Радио «КП» - Пермь» (96,6 FM) креативный продюсер фильма «Одна» Антон Белов. - Я недоумевал: почему ранее никто не задумывался об экранизации этой истории? Это же уникальный случай. Есть ситуации, которые можно повторить. К примеру, Юрий Гагарин первым полетел в космос. Он, безусловно, легендарный человек и навсегда вошел в историю, но его подвиг смогли повторить многие. А те обстоятельства, которые пережила Лариса Савицкая, не смог бы повторить ни один человек. Шансы выжить при падении с высоты более 5 километров - минимальны.

Антон вместе с другом, режиссером Дмитрием Суворовым, начали искать информацию о Ларисе Савицкой. Сперва они наткнулись на статью в интернете, где говорилось, что Лариса умерла в 2013 году. А для того чтобы снимать историю реального человека, надо получить его согласие.

- У нас, было, опустились руки, и мы уже думали отказаться от этого проекта, - продолжает Антон. - Но в одной из правок к статье было написано: «Жива,100 процентов!» И тогда я начал искать Ларису Савицкую. Искал ее по всем соцсетям, которые только существуют. Но ни в одной из них не было о Ларисе ни одного упоминания.

С помощью друзей удалось найти контакты сына Савицкой. Антон связался с ним, объяснил ситуацию, что кинокомпания хотела бы экранизировать историю его мамы.

- При этом мы отдавали себе отчет, что наши шансы невелики, - признается Антон. - Мы узнали, что Лариса очень не любит вспоминать те события и крайне неохотно идет на контакт. Но звезды были к нам благосклонны, и нам удалось ее уговорить. Первые переговоры мы провели в марте 2018 года. После чего начали писать сценарий. Так и начался долгий путь к фильму «Одна».

Антон Белов с трудом разыскал Ларису Савицкую и уговорил ее дать разрешение на съемки. Фото: из личного архива

«Хочу, чтобы у зрителей бегали мурашки»

- Почему съемки проходят в Пермском крае?

- Всем известна красота прикамской природы, здесь снималось много масштабных зрелищных картин. И нам по сценарию была нужна тайга, в которой героиня выживает в течение трех дней после катастрофы. Локации мы выбирали весной в разгар пандемии. Еще одним вариантом была Карелия, но туда мы не смогли попасть. Вернее, попасть могли бы, но пришлось бы сидеть на карантине две недели. Время уже поджимало.

- Фильм выйдет на экраны в будущем году. На какую реакцию людей вы рассчитываете?

- Я хочу и надеюсь, чтобы у зрителей бегали мурашки, когда они будут смотреть наше кино.

«Ты просто хочешь выжить»

Роль 21-летней Ларисы Савицкой в фильме исполняет 26-летняя актриса МХТ имени Чехова Надежда Калеганова. Ее дебютной работой в кино стала главная женская роль в ленте Алексея Учителя «Цой».

- Ваша героиня после катастрофы остается одна в тайге, это огромный шок для человека. Вам сложно вживаться в такую роль?

- Конечно, сложно. Но у нас все съемки проходят на натуре. И тайга помогает войти в обстоятельства героини, заставляет подключать инстинкт самосохранения, открываются какие-то ресурсы, которые в городе спят. Мне хотелось самой пройти путь моей героини, понять, что в тебе начинает открываться, когда есть необходимость выжить, несмотря на все травмы.

Фото со съемочной площадки.

- Вы общались с Ларисой Владимировной?

- До съемок мы очень долго разговаривали. Она сказала, что тогда у нее не было никаких эмоций. «Ты не испытываешь ничего, просто хочешь выжить, хочешь пить», - говорила она.

- На ваш взгляд, о чем этот фильм?

- Лично для меня - о жажде жить.

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