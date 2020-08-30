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Единственная спасшаяся в авиакатастрофе: Не было никаких эмоций, я хотела только выжить

Лариса Савицкая побывала на съемочной площадке в Пермском крае, где снимают фильм по ее истории
Елена ТретьяковаЕленаТретьякова
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Единственная выжившая пассажирка Лариса Савицкая прилетела на съемки фильма, рассказывающего об ее истории

Единственная выжившая пассажирка Лариса Савицкая прилетела на съемки фильма, рассказывающего об ее истории

Фото: Василий Вахрин

Худенькая девушка с кровоподтеками на лице и в грязном оборванном платье медленно выбирается из вертолета. Завершен еще один эпизод съемок фильма-катастрофы «Одна», которые ведутся в Пермском крае.

На съемочной площадке побывали журналисты «Комсомольской правды». Там нам удалось поговорить с Ларисой Савицкой, чья история легла в основу сюжета фильма.

Напомним, в августе 1981 года в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский Ан-24 и бомбардировщик Ту-16. В тот день экипаж Ан-24 не доложил об уклонении от основной трассы, а пилоты бомбардировщика сообщили, что их самолет занял высоту в 5100 м, за 2 минуты до того, как это произошло на самом деле. В результате столкновения погибли 36 человек – оба экипажа и почти все пассажиры. Почти. Выжила одна – 20-летняя студентка Лариса Савицкая, возвращавшаяся вместе с мужем из свадебного путешествия.

Пассажирский самолет раскололся на части. И одна из них с двумя-тремя рядами кресел не рухнула вертикально вниз, а стала планировать, кружась в воздухе, как осенний листочек. Вот внутри этого обломка и оказалась Лариса Савицкая.

Уже позже девушка рассказала, что выжить ей помог увиденный накануне фильм «Чудеса еще случаются». Он был основан на реальной история 17-летней немки Джулианы Кепке, которая после крушения самолета над перуанскими джунглями выживала в одиночку в дикой природе. Поэтому, когда самолет начал падать, Лариса, как героиня того фильма, вжалась в кресло и сгруппировалась.

Это падение Лариса запомнила на всю жизнь. Шок при виде мертвого лица мужа, а затем – полная пустота, никаких эмоций. Только одно желание – выжить. Потом - удар о землю, и на пять часов девушка потеряла сознание.

Очнувшись, она почувствовала, что хочет пить. И медленно побрела искать воду. Повезло – ручеек оказался рядом. Напившись, она услышала рычание хищника и бросилась назад к обломкам самолета.

- Оказавшись на земле, я поняла одно – я живая, - говорит Лариса Савицкая. - И я надеялась, что меня найдут, я видела, что меня искали. И до этого времени надо было только выжить.

Тем временем над тайгой кружили вертолеты пограничников. Они не надеялись найти кого-то живого, разыскивали только место, где упали обломки самолета и человеческие останки.

Момент съемок.

Момент съемок.

Фото: Василий Вахрин

- Конечно, я пыталась привлечь внимание вертолетчиков, рассказала Лариса Савицкая. - Они меня видели. Просто не ожидали, что кто-то остался жив.

Поэтому, увидев машущую рукой женщину, пилоты решили, что это кто-то из геологов, проводивших разведку в тайге, и полетели дальше.

- А когда заходили на следующий круг, мой напарник заметил возле женщины красные самолетные кресла, - вспоминает полковник Виктор Пикин, командир вертолета, участвовавшего в спасении Ларисы Савицкой.

Посадить вертолет в том месте, где рухнул самолет, было невозможно. Поэтому туда отправили группу лесорубов. Добравшись до места крушения, они спилили несколько сосен и соорудили посадочную площадку для вертолета, на котором и вывезли Ларису.

Как раз сцену с вертолетом и снимали 29 августа под Губахой.

Сама Лариса Савицкая призналась, что очень не любит вспоминать те три августовских дня, когда ее судьба так резко переменилась. Из юной и счастливой новобрачной она стала вдовой, получила тяжелые травмы, у нее были выбиты зубы, пострадал позвоночник. Потом было долгое восстановление. Компенсации ей выплатили 75 рублей. Если бы не помощь родителей, наверно, просто бы голодала.

Надежда Калеганова в роли Ларисы Савицкой

Надежда Калеганова в роли Ларисы Савицкой

Фото: Василий Вахрин

Поэтому с кинематографистами Лариса договорилась, что один раз очень подробно все расскажет им, вплоть до деталей. И больше не будет говорить об этом.

- А что побудило вас согласиться на участие в съемках? – спрашиваем Ларису Савицкую.

- Ко мне обратились с такой просьбой. Что смогла – рассказала, - объясняет Лариса Владимировна. Впрочем, продюсер фильма «Одна» Антон Белов признался, что если бы не предварительная договоренность с сыном Савицкой, вряд ли она бы пошла на сотрудничество.

- В фильм войдет ваша жизнь после катастрофы?

- Да, и то, что было до нее, и то, что после. Режиссер уговаривает меня в финале фильма сняться в эпизоде, где будет рассказано о том, как к ним пришло решение снять картину, как шел творческий процесс…

- Сценарий полностью соответствует тому, что с вами произошло, или внесли какие-то изменения?

- Сам сценарий я не читала, но, конечно, там есть какие-то творческие придумки.

Кстати, одна из таких «придумок» - это встреча с тигром. Сама Лариса Савицкая рассказывает, что только слышала рычание какого-то хищника. А вот в фильме главная героиня будет убегать от тигра. Специально для этого эпизода из Москвы привезли тигрицу Шакиру. Шакира снималась во многих фильмах и телепередачах, выступала на сцене театра в балете «Спартак» и даже ходила по подиуму.

На съемки привезли тигрицу Шакиру. Фото: источник "КП"-Пермь"

На съемки привезли тигрицу Шакиру. Фото: источник "КП"-Пермь"

- Были какие-то эпизоды, которые вы просили убрать или снять по-другому?

- Какие-то вещи мы обсуждали, пару моментов я просила изменить, поскольку они неоправданны чисто с психологической стороны. Режиссер сказал, что их поменяли. Но я не вмешивалась.

- Вы не отмечаете 24 августа второй день рождения?

- Нет. Мой отец, который меня вывозил из тайги на своей машине, отмечал. Для него это был мой второй день рождения. А я – нет. После катастрофы мне хотелось жить реальной жизнью, так, как все. Хотелось обо всем забыть.

- Поэтому вы и уехали из Забайкалья, чтобы никто не знал, что это вы – та единственная выжившая?

- Не только поэтому. У меня были друзья в Москве, я туда и уехала.

- Как сейчас складывается ваша жизнь?

- Я психофизиолог, изучаю эмоции, стрессы, знаете, что-то из серии «Помоги себе сам». Ну, и другим тоже. То, что со мной произошло, в итоге подтолкнуло меня к таким своеобразным занятиям. К примеру, чтобы создать сценарий, мы использовали технику и технологию моей профессии. Работаем вместе с мужем. Мы занимаемся разработкой программ для детекторов лжи.

- А собираетесь идти на премьеру?

- Не уверена. Пока не хочется. У меня своя картина в голове. Мне достаточно тех впечатлений.

Тут в наш разговор вмешался режиссер фильма Дмитрий Суворов:

- Конечно, мы не просто позовем Ларису на премьеру, а заставим пойти, – смеется он и вручает Ларисе памятную тарелку с названием фильма.

- У кинематографистов есть традиция разбить тарелку перед началом съемок, - объясняет Дмитрий Суворов. - Одну тарелку мы разбили, а вторую дарим вам, на счастье, чтобы она никогда не разбивалась.

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