«Трагическое свадебное путешествие». В Пермском крае начинаются съемки фильма-катастрофы «Одна»

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

В Пермском крае начинаются съемки фильма-катастрофы «Одна». Эта драма основана на реальных событиях 1981 года, когда из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров, экипажи самолетов Ан-24 и Ту-16 столкнулись на высоте более 5 километров.

В живых чудом осталась одна пассажирка. Девушка летела со своим супругом из свадебного путешествия, но вернуться вместе им было не суждено. Находясь в тайге абсолютно одна, она продолжила бороться за свою жизнь.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

- Это невероятная история о любви, спасении и силе человеческого духа, прототип главной героини – Лариса Савицкая - занесена в российскую версию Книги рекордов Гиннесса, - сообщают в кинокомпании ССБ-Кино. - По ее воспоминаниям будет полностью реконструирована картина произошедшего.

Режиссер фильма - Дмитрий Суворов, актриса, исполняющая главную роль - Надежда Калеганова. В фильме задействованы актеры Максим Иванов, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Сергей Белов, Юрий Лопарев и Леонид Громов.

Площадка для драмы «Одна» развернулась в Губахинском городском округе на берегу Косьвы рядом с висячим мостом в районе поселка Кировский. Планируется также, что съемки пройдут на территории Кизеловского и Гремячинского округов.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

- Съемки идут нормально, условия порой тяжеловатые, но в целом все в порядке, - рассказали «КП»-Пермь на съемочной площадке. – Сама Лариса Савицкая ставшая прототипом главной героини фильма пока не приехала, ожидается, что она появится здесь в конце августа на торжественном запуске съемок кинокартины.