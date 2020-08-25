«Женщина сидела в красном кресле и махала нам рукой». Военный летчик впервые рассказал, как нашел единственную выжившую в авиакатастрофе

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Под Пермью начались съемки фильма-катастрофы «Одна», посвященные реальным событиям - авиакатастрофе 1981 года. Тогда в небе над Амурской областью столкнулись бомбардировщик и пассажирский самолет. Погибли 36 человек. Выжила одна.

В те годы всю информацию о катастрофе засекретили. Полковник Виктор Пикин - вертолетчик, участвовавший в спасении Ларисы Савицкой – единственной выжившей пассажирки - впервые рассказал о том, как шли поиски.

Виктор Пикин в 1980-х годах.

От самолета осталась только «лодочка»

- Тогда я служил в Благовещенске, в пограничной авиации, - вспоминает Виктор Пикин. - И 24 августа командир сообщил нам, что в районе Завитинска столкнулись два самолета: бомбардировщик ТУ и пассажирский Ан-24. «Тушки» шли парой, ведущий взлетел, а второй на высоте 5400 метров врезался в переднюю часть Ан-24. Пассажирский самолет расчленился: верхняя часть отлетела, хвост и кабина – тоже, а в середине осталось что-то вроде лодочки. И в ней два-три ряда кресел. Вот в одном из них и оказалась Лариса Савицкая. Всех остальных пассажиров выдуло в первые же секунды.

Уже позже девушка рассказала, что выжить ей помог увиденный накануне фильм «Чудеса еще случаются». Он был основан на реальной история 17-летней немки Джулианы Кепке, которая после крушения самолета над перуанскими джунглями выживала в одиночку в дикой природе. Поэтому, когда самолет начал падать, Лариса, как героиня того фильма, вжалась в кресло и сгруппировалась.

- Лариса говорила нам, что, когда «лодочка» кренилась в одну сторону, она чисто автоматически перебиралась на другую. Крен налево – она наклоняется направо, крен направо – она хватается за кресла на левой стороне, - рассказывает Виктор Пикин. - «Лодочка» немного планировала, а внизу были сосны высотой 50-60 метров. Они и смягчили удар. Тем не менее, Лариса при ударе о землю потеряла сознание. Очнулась она только утром.

Встретилась с медведем

Придя в себя, девушка обнаружила себя сидящей в самолетном кресле посреди глухой тайги. Мучительно хотелось пить. Она выбралась из обломков и побрела на поиски воды. Рядом оказался лесной ручеек. Лариса рухнула на колени и начала пить. А подняв голову, увидела на другой стороне ручейка пришедшего на водопой медведя. Медведь при виде человека поднялся на задние лапы, а потом бросился наутек. Испуганная девушка тоже побежала назад, к обломкам самолета.

Тем временем в небе над тайгой кружили вертолеты Дальневосточной пограничной авиации. Поиски начались сразу после сообщения о катастрофе. Но в первый день пилоты не нашли ничего и никого – землю сплошь покрывали высокие сосны. Да к тому же летчики были уверены, что при крушении все погибли. Искали уже только останки и обломки самолетов.

К вечеру из Москвы прилетела комиссия по организации поисков. Там же в тайге был создан оперативный штаб.

- На следующий день я летал в паре с заместителем командира части, Константином Тыриным¸- продолжает Виктор Пикин. - Вдруг он мне говорит: «Я вижу красные кресла. И, кажется, женщина там стоит и руками машет». Мы передали эту информацию в штаб, а нам отвечают: «Это наверное, геологи, тут у них партия работает». Геологи, так геологи. Облетаем мы снова этот район, пригляделись – в самом деле, кресла от самолета.

В тайге создали посадочную площадку

Посадить вертолет в том месте, где рухнул самолет, было невозможно. Поэтому туда отправили группу лесорубов. Им показали на карте, где вертолетчики видели женщину. Расстояние от оперативного штаба - около 5 километров. По карте вроде бы рядом, но по тайге пробираться им пришлось долго. Добравшись до места крушения, лесорубы спилили несколько сосен и соорудили посадочную площадку для вертолета. Так девушку и вывезли.

- Доставили ее на базу, говорим: «Сейчас на самолете в Благовещенск полетим», - рассказывает вертолетчик. - А она в слезы: «Я больше ни на каких самолетах летать не буду!» Правда, говорят, потом она перестала бояться летать. А тогда отец ее на машине в больницу повез.

СПРАВКА «КП»

Виктор Пикин – полковник, заслуженный военный летчик РФ, с 1973 по 1981 годы служил в Дальневосточном пограничном округе, с 1981 по1989 годы принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе авиаполка, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

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