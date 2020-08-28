«Нашли в 100 метрах от дома». В Пермском крае ищут убийцу 10-летней девочки

Тело девочки нашли в траве в 100 метрах от дома Фото: архив "КП"

Как сообщили «КП» источник, близкий к ситуации, на место убийства 10-летней девочки в поселок Калино Чусовского района Пермского края отправили лучших следователей из московского управления Следственного комитета.

Напомним, 10-летняя школьница ушла из дома по улице Октябрьская в поселке Калино Чусовского района во вторник, 25 августа и пропала. Через три дня волонтеры и полицейские объявили о розыске девочки.

К сожалению, 28 августа стало известно, что пропавшую девочку нашли убитой.

- В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зарослях травы в 100-150 метрах от дома, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи и криминалисты совместно с операми МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление виновного лица, а также обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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