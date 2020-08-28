«Это не графика. Самолет реально разорвется в воздухе». Как в Прикамье снимают фильм «Одна»

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

В эти выходные в Пермском крае стартуют официальные съемки художественного фильма «Одна» режиссера Дмитрия Суворова (Кинокомпания ССБ-Кино).

Напомним, сюжет картины основан на реальных событиях. В августе 1981 года в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский самолет и бомбардировщик. Погибли все, кроме одной пассажирки. Лариса Савицкая чудом осталась жива, упав с высоты 5200 метров. Получив тяжелые травмы, девушка три дня продолжала бороться за жизнь, не теряя надежды на спасение. Одна в тайге.

В фильме снимаются актеры Виктор Добронравов, Надежда Калеганова, Максим Иванов, Ян Цапник. По прогнозам ССБ-Кино, весь процесс монтажа, постпродакшн закончится к сентябрю-октябрю 2021 года.

Места в Губахе похожи по фактуре

- Это уникальная история, когда человек в свободном падении с высоты 5 километров оставался жив, - рассказывает режиссер Дмитрий Суворов. - Мы нашли Ларису, плотно общались и потом на основании ее истории написали сценарий. Все эти восемь минут, пока происходило падение, она была в сознании, помнит фактически все. Авария произошла в Амурской области, в 70 км от Благовещенска, в тайге. К сожалению, вся тайга там вырублена, фактически голые поля. Мы начали думать, искать похожее место и нашли в районе Губахи. Места похожи по фактуре и очень хорошо смотрятся.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Продюсеры картины объясняют, что искали именно тайгу, с ее мощной энергетикой, а величественная природа Прикамья как нельзя лучше для этого подходит. Съемки пройдут на берегу реки Косьва, в некоторых сценах будут задействованы локации в Кизеловском и Гремячинском округах.

Аэропорт снимут в Вологде, за 30 лет его ни разу не реконструировали

Художники долгое время искали объекты, максимально сохранившие эстетику 80-х годов. Так, например, аэропорт будет снят в Вологде – за 30 лет он ни разу не реконструировался. В Березниках снимут эпизоды в авиадиспетчерской, где удалось найти полностью аутентичный объект.

Бюджет картины «Одна» около 250 миллионов рублей. Для съемок фильма приобрели настоящий самолет Ан-24. Его уже распилили и по частям доставили в тайгу. В фильме задействуют много военной техники и спасательный вертолет, на котором будут искать героиню.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

«Такого в нашем кино еще не делали»

По задумке режиссера, сцену разрушения самолета снимут одним планом, как будто глазами героини.

- Как правило, для съемок сцен катастроф в фильмах, декорация строится на специальном устройстве, имитирующем движение, а разрушение самолета всегда рисуется с помощью графики, - объясняют создатели картины. - Декорация самолета в фильме «Одна» будет разрываться на самом деле, то есть весь трехминутный эпизод авиакатастрофы - это один ее план, в котором будут только скрытые склейки. До этого в российском кино никто ничего подобного не делал.

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