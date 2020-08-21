«Вдруг он тоже спасет чью-то жизнь». Лариса Савицкая рассказала, почему стала консультантом фильма «Одна»

Для фильма-катастрофы специально приобрели самолет АН-24, распилили и уже привезли его в Губаху. Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

- Незадолго до катастрофы я смотрела фильм «Чудеса еще случаются» и когда наш самолет начал падать, сделала, как героиня фильма: вжалась в кресло и сгруппировалась, - рассказала сценаристам фильма «Одна» Лариса Савицкая, единственная выживавшая пассажирка в авиакатастрофе 1981 года.

Трагедия произошла 39 лет назад в небе над Амурской областью. 24 августа из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи самолетов Ан-24 и Ту-16 столкнулись на высоте пяти километров.

На борту было 38 человек, в живых чудом осталась одна пассажирка. Лариса Савицкая летела со своим супругом из свадебного путешествия. В момент катастрофы девушка спала в своем кресле в хвостовой части самолета. Проснулась она от сильного удара и внезапного холода. Температура после разлома фюзеляжа моментально упала с +25 °C до −30 °C.

Потом был еще один разлом, прошедший прямо перед креслом Ларисы, пассажирку выбросило в проход. Очнувшись, она добралась до ближайшего кресла, вжалась в него и восемь страшных минут летела до земли.

Несколько часов после падения Лариса была без сознания. Очнувшись, она увидела кресло с телом любимого мужа. У нее самой было сотрясение мозга, переломы рук и ребер, травмы позвоночника. Через двое суток в глухой тайге девушку обнаружили спасатели. По началу ее приняли за геолога, ведь найти выживших после авиакатастрофы было просто нереально…

Вспоминать произошедшее Лариса Савицкая не любит, но для сценаристов фильма «Одна» (режиссер Дмитрий Суворов), съемки которого начинаются в Пермском крае, она сделала исключение.

- Мы долго искали Ларису, была даже информация, что ее уже нет в живых, - рассказали в кинокомпании ССБ-Кино. – Сначала мы нашли ее сына, рассказали ему о съемках, а через некоторое время Лариса сама вышла с нами на контакт. Сейчас она – консультант фильма и делится с нами и исполнительницей главной роли Надеждой Калегановой всеми деталями, вплоть до того, во что она была одета и какая нога у нее была поранена.

Сейчас в Губахе снимают общие планы. Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Еще в фильме-катастрофе, который снимут на реальных событиях, будут заняты актеры Виктор Добронравов, Ян Цапник, Сергей Белов, Юрий Лопарев и Леонид Громов.

Снимать драму «Одна» будут не только в Пермском крае: Губахе, Гремячинске и Кизеле. Съемочная группа ищет фактуру, которая будет максимально приближена к тем местам, где произошла авиакатастрофа. В Вологодской области, например, нашли аэропорт, который не реконструировался с 80-х годов. Там тоже будут проходить съемки.

Для фильма-катастрофы специально приобрели самолет АН-24, распилили и уже привезли его в Губаху. Сейчас идет подготовительный период и пока снимают общие планы, а официальные съемки начнутся 28 августа.

На торжественное мероприятие, посвященное этому событию, в Пермский край обязательно приедет Лариса Савицкая. Ей сейчас 59 лет. Дважды она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как человек, выживший после падения с максимальной высоты и как человек, получивший минимальную сумму компенсации ущерба. В 1981 году Госстрах выплатил ей 75 рублей.

- Я живу сегодняшним днем и не люблю вспоминать прошлое. И то, что я дала подробное интервью и рассказала все сценаристам, - это я совершила подвиг, - поделилась Лариса Савицкая. - Я сделала это с одной целью: вдруг этот новый фильм тоже спасет чью-то жизнь!

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