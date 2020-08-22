«Обломки самолета, разодранные кресла». Эксклюзивные фото со съемок фильма-катастрофы «Одна»

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Возле Губахи в Пермском крае начались съемки фильма-катастрофы «Одна». Сценарий фильма основан на реальных событиях 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись Ан-24 и Ту-16.

После падения с высоты пяти километров чудом выжила одна пассажирка – Лариса Савицкая, она возвращалась со своим мужем из свадебного путешествия. Однако времена 80-х были таковы, что первое упоминание о катастрофе с выжившей пассажиркой появилось в СМИ лишь спустя несколько лет.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

О том, что пришлось пережить в те два страшных дня, перевернувших всю ее жизнь, рассказала создателям фильма главная героиня, дважды занесенная в Книгу рекордов Гиннеса.

- Незадолго до катастрофы я смотрела фильм «Чудеса еще случаются» и когда наш самолет начал падать, сделала, как героиня фильма: вжалась в кресло и сгруппировалась, - рассказала Лариса Савицкая.

Восемь страшных минут она летела до земли. Несколько часов после падения Лариса была без сознания. Очнувшись, она увидела кресло с телом любимого мужа. У нее самой было сотрясение мозга, переломы рук и ребер, травмы позвоночника. Через двое суток в глухой тайге девушку обнаружили спасатели. По-началу ее приняли за геолога, ведь найти выживших после авиакатастрофы было просто нереально…

Перед началом съемок сценаристы пытались разыскать Ларису, но нашли в интернете информацию, что ее уже нет в живых. Тогда связались с сыном женщины, и все рассказали о своих планах. А спустя некоторое время Лариса Савицкая сама вышла на создателей будущего фильма. Сейчас она является консультантом фильма-катастрофы.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Официальное начало съемок драмы «Одна» запланировано на конец августа, но уже сейчас в Прикамье идет техническая работа над фильмом. Снимаются общие планы, сцены с главной героиней…

Корреспондентам «КП»-Пермь удалось достать эксклюзивные фото со съемок фильма-катастрофы «Одна». На них запечатлено, что делает съемочная группа, чтобы максимально приблизить будущую картину к событиям 39-летней давности.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

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