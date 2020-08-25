Появилось видео со съемок фильма «Одна», которые проходят под Губахой

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

В Интернете появились кадры со съемок фильма-катастрофы «Одна», сюжет которого основан на реальных событиях августа 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский Ан-24 и бомбардировщик Ту-16.

После столкновения погибли 36 человек – экипажи обоих самолетов и почти все пассажиры. Выжить удалось только одной пассажирке - 20-летней студентке Ларисе Савицкой, которая вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. Ее история и легла в основу фильма, который сейчас снимается в Губахе.

Лариса Савицкая занесена в российское издание Книги рекордов Гиннесса, как человек, выживший после падения с максимальной высоты.

- Незадолго до катастрофы я смотрела фильм «Чудеса еще случаются», и когда наш самолет начал падать, сделала, как героиня фильма: вжалась в кресло и сгруппировалась, - рассказала Лариса Савицкая.

Восемь страшных минут она летела до земли. Несколько часов после падения Лариса была без сознания. Очнувшись, она увидела кресло с телом любимого мужа. У нее самой было сотрясение мозга, переломы рук и ребер, травмы позвоночника. Через двое суток в глухой тайге девушку обнаружили спасатели.

- В 1981 году я служил в Благовещенске, в пограничной авиации, - вспоминает Виктор Пикин,подполковник, командир вертолета, участвовавшего в поисках Ларисы Савицкой. - И 24 августа командир сообщил нам, что в районе Завитинска случилась катастрофа. Мы начали поиски, я летал в паре с заместителем командира части. Вдруг он говорит:«Я вижу красные кресла. И, кажется, женщина там стоит и руками и машет». Мы передали эту информацию в штаб, а нам отвечают: «Это, наверное, геологи, тут у них партия работает».

Сесть оказалось невозможным. Послали на место группу лесорубов, которые спилили несколько сосен и соорудили посадочную площадку для вертолета. Так девушку и вывезли. За ней приехал отец и на машине увез в больницу, лететь в самолете она наотрез отказалась.

Кстати, специально для фильма приобрели самолет Ан-24, распилили и уже привезли его в Губаху. Пока идет подготовительный период: снимают общие планы и кадры с главной героиней, официальные съемки начнутся 28 августа.

Фото со съемочной площадки фильма «Одна»: источник «КП»-Пермь».

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