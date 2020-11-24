В Прикамье экс-депутат Илья Кузьмин, инсценировавший покушение на себя, вышел из колонии и уехал в Соликамск

Чтобы убедить всех, что в него на самом деле стреляли, экс-депутат говорил, что прошел исследование на полиграфе. Фото: страница в Фейсбук героя публикации.

Бывший депутат Законодательного собрания Илья Кузьмин, который инсценировал покушение на самого себя, сегодня, 24 ноября, провел последнюю ночь в колонии ИК-29, расположенной в Мотовилихе в Перми. Следующий рассвет он встретит уже в родном Соликамске.

- Его выпустили утром по решению Мотовилихинского суда, которое не стала обжаловать прокуратура, - сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю. – Наказание ему заменили на более мягкое - на ограничение свободы. Домой в Соликамск он будет добираться самостоятельно, но, приехав, должен отметиться в полиции. До 29 ноября 2021 года, то есть до истечения срока, он сможет ночевать только дома и не должен покидать город.

Вот такой жутковатый снимок опубликовал борец с коррупцией в соцсети. Фото: страница в Фейсбук героя публикации.

В местах не слишком отдаленных народный избранник провел не очень много времени – 5 месяцев. Хотя в феврале этого года бывшего члена краевой комиссии по борьбе с коррупцией суд в Соликамске приговорил к 3 годам лишения свободы. Как значилось в приговоре - за ложный донос. А если подробнее, за то, что инсценировал покушение на самого себя. Как утверждает следствие, экс-депутат хотел таким образом создать себе имидж борца-антикоррупционера.

В пермской колонии Илья Кузьмин провел менее полугода и подал в суд просьбу о смягчении наказания. Судья учел, что экс-депутат долго сидел в СИЗО, где день засчитывается за полтора. Илья Кузьмин пробыл в изоляторе с мая прошлого года по июнь нынешнего – сначала под следствием, потом пытаясь обжаловать приговор Соликамского суда в краевой инстанции.

Убедить судей в своей невиновности ему так и не удалось. А как все начиналось!

В феврале прошлого года борец с коррупцией опубликовал на своей странице в Фейсбук жуткую фотографию – ниже его затылка весь капюшон зимней куртки изрешечен крупной картечью.

Полиция быстро задержала подозреваемого - ранее судимого местного жителя. Но через три месяца его выпустили из изолятора и посадили туда Кузьмина. «Наемный убийца» признался следователям, что его нанял сам 35-летний депутат, пообещав заплатить 200 тысяч рублей за инсценировку покушения. Илья Кузьмин пытался убедить пользователей соцсетей, что в него на самом деле стреляли. Писал посты о том, что прошел независимую экспертизу на полиграфе. Но это ему не помогло.

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