В деле 60-летнего пенсионера Игоря Палина из села Солоды Большесосновского района, осужденного за мак в огороде, суд поставил финальную точку.Громкая история, напомним, случилась в Пермском крае позапрошлым летом. 60-летний пенсионер, который всю жизнь прожил на селе и никогда ни за что не привлекался, на старости лет попался на хранении наркотиков.Он пропалывал в огороде сорняки, среди которых было несколько маковых кустов, и не успел донести их до компостной ямы, как начался дождь. Кусты вперемешку с другими сорняками огородник оставил в старом сарае, да и забыл про них. А тут – полиция. В присутствии понятых мак, лежавший на старом мотоцикле, изъяли и возбудили уголовное дело.Этим летом суд вынес ему приговор – три года колонии общего режима. Дедушку арестовали прямо в зале суда. В СИЗО пенсионер пробыл 46 дней. Он так переживал из-за случившегося, что дважды к нему в изолятор вызывали гражданскую «скорую помощь» с кардиобригадой.- Но из-за нарушения процессуального законодательства приговор отменили и направили в суд на новое рассмотрение, - рассказал адвокат осужденного пенсионера Николай Кизик. - В конце октября дело начали рассматривать заново. В ходе судебного следствия провели повторную экспертизу, и вес мака с трех килограммов уменьшился до одного килограмма. На днях моему подзащитному вынесли новый приговор, на этот раз условный.- По делу пенсионера Палина суд постановил приговор и назначил наказание - три года условно со штрафом 20 тысяч рублей, - сообщил «КП» прокурор Большесосновского района Павел Смирнов. – Первоначально подсудимый обвинялся в «Покушении на сбыт наркотических веществ», но суд усмотрел в его действиях только признаки «Незаконного хранения наркотических веществ» и назначил условное наказание. Обжаловать его прокуратура не стала, и 22 декабря приговор вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мне жить не хочется». Пенсионеру из Пермского края грозит 10 лет колонии за мак в огородеОн прополол сорняки, но не успел их выбросить в компостную яму, так как начался дождь (Подробнее...)«Взяли под стражу в зале суда». Пенсионера из Пермского края за мак в огороде приговорили к трем годам колонииОн прополол сорняки, но из-за дождя не выбросил их, а оставил в старом сарае (Подробнее...)«Освободили в зале суда». Дело осужденного за мак в огороде пенсионера отправили на повторное расследованиеПод арестом 60-летний Игорь Палин из Пермского края провел полтора месяца (Подробнее...)