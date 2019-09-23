«Мне жить не хочется». Пенсионеру из Пермского края грозит 10 лет колонии за мак в огороде

- Никогда бы не подумал, что такой позор на старости лет ляжет на мою голову, - говорит 60-летний пенсионер Игорь Палин из села Солоды Большесосновского района. – Мне жить не хочется, если это дело в суд уйдет.

В отношении пожилого мужчины полицейские возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ. Виной всему несколько маковых кустов, которые пенсионер вырвал со своего огорода, но не успел донести до компостной ямы, потому что начался дождь. Кусты вперемешку с другими сорняками огородник оставил в старом сарае, да и забыл про них.

- А спустя несколько дней к его дому пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы, не хранит ли пенсионер наркотические, взрывчатые вещества и оружие, - рассказал адвокат подозреваемого Николай Кизик. – У них якобы появилась информация, что пенсионер торгует маком.

Ничего не подозревающий Игорь Палин разрешил правоохранителям зайти на территорию и в дом и все осмотреть. В предбаннике старой бани полицейские и обнаружили вырванный с корнем мак.

- Зовите понятых, - сказали они хозяину дома.

В присутствии соседей-понятых мак изъяли, упаковали в картонные коробки и отправили на экспертизу. Специалисты сделали заключение, что изъятый у пенсионера мак является снотворным.

- Сотрудники полиции села Большая Соснова обнаружили в постройках местного жителя растения, похожие на мак, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Экспертиза установила, что вещество растительного происхождения является целыми травянистыми растениями семейства Маковые вида Мак снотворный и содержит алкалоиды опия. Общая масса изъятых растений составила более трех килограмм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Гражданину назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

И сейчас пенсионеру, который и в мыслях не думал о культивировании запрещенных растений, по закону грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

- Такое чувство, что семена этого мака мне кто-то подбросил в огород, он рос как раз у самого забора, - объясняет пенсионер. – В начале лета я уже вырывал эти кусты, но в августе они появились снова. Рвать не стал, подумал, может, жена потом в стряпню этот мак использует.

Но случилось, то, что случилось, и сейчас пенсионеру, которого ни один участковый не предупреждал об ответственности за мак в огороде, грозит реальный тюремный срок.

- Он говорит, что в полиции его уже начали стращать, мол, судья в районе жесткий, обязательно посадит, - продолжает адвокат. – Поэтому мой подзащитный уже начал высказывать суицидальные мысли, в случае, если дело передадут в суд. Сейчас из-за пережитого у него начались проблемы со здоровьем: пошаливает сердце и скачет давление. Он пьет таблетки и очень переживает.

В ближайшую неделю Игорю Палину правоохранители планируют предъявить ему обвинение по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств».

Это не первое подобное уголовное дело в Пермском крае. Год назад по обвинению в «Незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества», на скамье подсудимых также оказался 64-летний пенсионер Игорь Трошев. Его приговорили к году условного срока. Выслушав приговор, дедушка расплакался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

История ветерана труда из Прикамья, которого осудили за то, что вырастил в огороде мак, набирает обороты: 54-летний Игорь Трошев уехал на шоу «Пусть говорят». Его адвокат подал апелляционную жалобу на приговор суда. На его защиту встали два депутата Госдумы (подробнее)