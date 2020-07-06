2020-07-06T19:32:11+03:00
Общество

«Взяли под стражу в зале суда». Пенсионера из Пермского края за мак в огороде приговорили к трем годам колонии

Он прополол сорняки, но из-за дождя не выбросил их, а оставил в старом сарае
Алена ОВЧИННИКОВА
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Специалисты сделали заключение, что этот мак - снотворный и содержит алкалоиды опияСпециалисты сделали заключение, что этот мак - снотворный и содержит алкалоиды опияФото: Архив "КП"
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В суд на вынесение приговора 60-летний Игорь Палин из села Солоды Большесосновского района приехал с большой сумкой с вещами. Поддержать пенсионера пришла жена и дочери. Все были в подавленном состоянии: гособвинение запросило для подсудимого три года колонии общего режима за «Незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических средств».

Всю жизнь Игорь Палин отработал в местном совхозе бригадиром тракторной бригады, с законом проблем никогда не имел: ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался. Прошлым летом он полол в своем огороде сорняки. Вместе с лебедой и одуванчиками пропалывал с грядок и мак. Начался дождь, поэтому все выдранную траву мужчина бросил в сарай, да и забыл про нее.

- А спустя несколько дней к его дому пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы, не хранит ли пенсионер наркотические, взрывчатые вещества и оружие, - рассказал адвокат подозреваемого Николай Кизик. – У них якобы появилась информация, что пенсионер торгует маком.

Хозяин разрешил правоохранителям зайти на территорию и все осмотреть. В предбаннике старой бани полицейские и обнаружили вырванный с корнем мак. В присутствии соседей-понятых его изъяли, упаковали в картонные коробки и отправили на экспертизу. Специалисты сделали заключение, что этот мак - снотворный и содержит алкалоиды опия.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» (наказание от трех до 10 лет).

- Судом установлено, что подсудимый Палин в августе 2019 года на земельном участке своего домовладения собрал дикорастущие растения мака и отнес их в строение старой бани, где разложил собранные растения на полу, на лавке и на колесах от мотоцикла, - сообщил «КП» прокурор Большесосновского района Павел Смирнов. - Судебная химическая экспертиза установила, что изъятые растения являются наркотикосодержащими, масса растений составила более 3 кг, что в соответствии с законодательством РФ, является крупным размером.

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал пенсионера Игоря Палина виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима. Под стражу подсудимого взяли прямо в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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