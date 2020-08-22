«Освободили в зале суда». Дело осужденного за мак в огороде пенсионера отправили на повторное расследование

Специалисты сделали заключение, что мак, который Игорь Палин хранил в сарае - снотворный и содержит алкалоиды опия. Фото: Архив "КП"

Сложно представить радость 60-летнего пенсионера, которого после полутора месяцев СИЗО отпустили на свободу. Эта громкая история началась год назад, когда огородник пропалывал грядки на своем огороде. Среди лебеды и одуванчиков было несколько кустов мака. Начался дождь, поэтому все выдранную траву мужчина бросил в сарай, да и забыл про нее.

А спустя несколько дней к его дому пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы, не хранит ли пенсионер наркотические, взрывчатые вещества и оружие. Игорь Палин, никогда не имевший проблем с законом, очень удивился и пустил полицейских убедиться во всем лично. Те и обнаружили в сарае дикорастущий мак, разложенный на полу, лавке и колесах от мотоцикла.

А так как масса растений превышала 3 килограмма, в соответствии с законодательством РФ, это является крупным размером. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» (наказание от трех до 10 лет).

- Никогда бы не подумал, что такой позор на старости лет ляжет на мою голову, - говорит сам мужчина. – Мне так стыдно, что жить больше не хочется.

6 июля в суде Большесосновского района пенсионеру оглашали приговор. В зал суда Игорь Палин пришел с большой сумкой. Поддержать его приехали жена и дочери. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима. В наручники его заковали прямо в зале суда.

Но осужденный решил добиваться правды и обжаловал приговор. И суд встал на его сторону, отправив дело на повторное расследование.

- У нас состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, - рассказал «КП»-Пермь адвокат подсудимого пенсионера Николай Кизик. - Итогом ее рассмотрения стала отмена приговора, вынесенного районным судом. Игорь Палин был освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Меру пресечения ему заменили на подписку о невыезде при надлежащем поведении, дело направлено в прокуратуру.

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