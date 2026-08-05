В Пермском крае отменили беспилотную опасность

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии режима «Беспилотная опасность». Режим действовал 5 августа около двух часов – с 11:43 до 13:30.
Росавиация не вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее стало известно о проведении в «Большом Савино» полномасштабных учений аварийно-спасательной команды.
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